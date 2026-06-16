Jaipur Shocker: जयपुर में खौफनाक वारदात; पति से अफेयर के शक और पानी के विवाद में महिला ने 5 साल की मासूम को उतारा मौत के घाट (Watch Video)

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

जयपुर, 16 जून: राजस्थान (Rajasthan) की राजधानी जयपुर (Jaipur) के हरमाड़ा इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने अपने पड़ोसी की पांच साल की मासूम बच्ची की कथित तौर पर हत्या (Murder) करने के आरोप में एक 30 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला को शक था कि उसके पति का बच्ची की मां के साथ अवैध संबंध चल रहा है. इसके अलावा, दोनों परिवारों के बीच काफी समय से पानी भरने को लेकर भी विवाद चल रहा था, जिसे इस जघन्य अपराध की एक बड़ी वजह माना जा रहा है. बच्ची के लापता होने के बाद उसका शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने सघन जांच शुरू की थी. यह भी पढ़ें: Odisha Shocker: ओडिशा में पारिवारिक विवादों का खूनी अंजाम, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत

सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ से 48 घंटे में खुली गुत्थी

टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और स्थानीय निवासियों से पूछताछ की.

विभिन्न कड़ियों को जोड़ने और पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 48 घंटों के भीतर मृतका की पड़ोसन को पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस की कड़ी पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.

ईर्ष्या और पानी के विवाद ने रूप लिया हिंसक

हरमाड़ा थाना पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात साफ हुई है कि आरोपी महिला लंबे समय से अपने मन में ईर्ष्या और रंजिश पाल रही थी. उसे दृढ़ विश्वास था कि उसका पति और पीड़ित बच्ची की मां एक-दूसरे के करीब हैं.

इस व्यक्तिगत संदेह के साथ-साथ दोनों परिवारों के बीच रोज़मर्रा के काम, जैसे कि सार्वजनिक नल या कुएं से पानी भरने को लेकर अक्सर तीखी बहस और कहासुनी होती रहती थी. पुलिस का मानना है कि इन दोनों वजहों से उपजे गुस्से और आपसी तनाव के चलते आरोपी महिला ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला.

कानूनी कार्रवाई और साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि आरोपी महिला इस समय पुलिस कस्टडी में है और मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है. पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य और नमूने एकत्र किए हैं.

इसके साथ ही, कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए चश्मदीदों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि वे मामले की कड़ियों को पूरी तरह जोड़ने और अदालत में एक मजबूत चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने के लिए आगे के सबूत जुटा रहे हैं.

बेकसूर बच्ची बनी रंजिश का शिकार

इस पूरे मामले ने स्थानीय स्तर पर लोगों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि दोनों परिवारों के इस आपसी टकराव और निजी संदेह से उस मासूम बच्ची का कोई सीधा लेना-देना नहीं था. पुलिस के वरिष्ठ जांच अधिकारियों का भी यही कहना है कि पांच साल की बच्ची पूरी तरह बेकसूर थी, लेकिन बड़ों के बीच चल रहे गंभीर तनाव, शक और आपसी रंजिश के चलते वह इस हिंसक कृत्य का शिकार हो गई.