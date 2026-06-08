Jaipur Internet Shutdown: जयपुर में बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले इंटरनेट सेवाएं ठप; धार्मिक स्थलों को हटाने और सड़क चौड़ीकरण की बड़ी तैयारी

जयपुर विकास प्राधिकरण (Photo Credits: File Image)

जयपुर, 8 जून: राजस्थान (Rajasthan) की राजधानी जयपुर (Jaipur) में सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा चलाए जाने वाले एक बड़े अतिक्रमण हटाओ और सड़क चौड़ीकरण अभियान को देखते हुए जिला प्रशासन (District Administration) ने सुरक्षा के लिहाज से शहर के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. प्रशासन का यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए एक एहतियाती कदम के रूप में लिया गया है. इस अभियान के तहत, जेडीए जगतपुरा में नंदपुरी अंडरपास के समानांतर रेलवे लाइन के साथ जाने वाली सड़क को उसकी स्वीकृत चौड़ाई यानी 80 फीट तक चौड़ा करने का काम शुरू करने जा रहा है.

अफवाहों को रोकने के लिए 24 घंटे का इंटरनेट शटडाउन; ये क्षेत्र प्रभावित

जयपुर के संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अफवाहें, भ्रामक जानकारियां या भड़काऊ सामग्री प्रसारित होने की आशंका को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश के तहत, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और आस-पास के चिन्हित क्षेत्रों में रविवार आधी रात (रात 12 बजे) से सोमवार रात 12 बजे तक 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. इसमें मोबाइल डेटा के साथ-साथ बल्क एसएमएस (Bulk SMS) और व्हाट्सएप, फेसबुक व एक्स (X) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं भी प्रतिबंधित की गई हैं. हालांकि, आपातकालीन और आवश्यक सरकारी सेवाओं को इस दायरे से बाहर रखा गया है.

इस शटडाउन का असर जयपुर नॉर्थ और जयपुर ईस्ट के कई थाना क्षेत्रों में देखा जा रहा है. जयपुर नॉर्थ के रामगंज, गलता गेट, मानक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालोपूरी, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्ठा बस्ती, विद्याधर नगर और जयसिंहपुरा खोर में इंटरनेट बंद है. वहीं, जयपुर ईस्ट के बस्सी, कानोता, तूंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, जामडोली, एसएमएस अस्पताल, गांधी नगर, लालकोठी, मोतीडूंगरी, एयरपोर्ट, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, बजाज नगर, खो-नागोरियान, सांगानेर, प्रताप नगर, रामनगरिया और मालपुरा गेट थाना क्षेत्रों में भी सेवाएं ठप हैं.

5 धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे; कोटा और भरतपुर से बुलाई गई अतिरिक्त पुलिस

सड़क चौड़ीकरण की इस बड़ी परियोजना के मार्ग में (Right-of-Way) पांच धार्मिक ढांचे आ रहे हैं, जिन्हें जेडीए द्वारा आज हटाया जाना है. अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जयपुर के अलावा कोटा और भरतपुर रेंज से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया है और परकोटा (Walled City) सहित सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है. साइबर विंग को भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने के लिए सक्रिय किया गया है, और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जेडीए के सतर्कता प्रभाग के उप महानिरीक्षक (DIG) आनंद शर्मा ने पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले 22 मई को इसी मार्ग से 134 अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे. उस कार्रवाई के बाद, संबंधित धार्मिक ढांचों से जुड़ी प्रबंधन समितियों और व्यक्तियों को इन्हें स्वेच्छा से स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था. अब वह समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन विधिक रूप से इन्हें हटाने की कार्यवाही को आगे बढ़ा रहा है.

6 बड़ी सोसायटियों और 50 कॉलोनियों को मिलेगा सीधा लाभ

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, नंदपुरी अंडरपास से जगतपुरा को जोड़ने वाली इस लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क की स्वीकृत चौड़ाई 80 फीट तय है, लेकिन बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण के कारण वर्तमान में कई जगहों पर इसकी चौड़ाई घटकर मात्र 25 से 30 फीट ही रह गई है.

यह व्यस्त मार्ग छह प्रमुख आवासीय कॉलोनियों से होकर गुजरता है. प्रशासन का मानना है कि इस सड़क के चौड़ा होने से 'हरे कृष्णा मार्ग' पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से जनता को परमानेंट निजात मिलेगी और नंदपुरी व जगतपुरा के बीच कनेक्टिविटी बेहद सुगम हो जाएगी. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से मालवीय नगर सहित आस-पास की 50 से अधिक तेजी से विकसित हो रही आवासीय कॉलोनियों के लाखों निवासियों को सीधा लाभ पहुंचेगा.