UP Police Constable Exam 2026: गोरखपुर सहित प्रदेश में यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा, 10 जून तक चलेगी

UP Police Constable Exam 2026

UP Police Constable Exam 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में सिविल पुलिस कॉन्स्टेबल सहित कुल 32,679 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा संचालित यह परीक्षा गोरखपुर समेत राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित हो रही है. परीक्षा का कार्यक्रम 8, 9 और 10 जून 2026 तय किया गया है, जिसके तहत प्रतिदिन दो पारियों (शिफ्ट) में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है.

दो पारियों में हो रहा है परीक्षा का आयोजन

इस भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और कड़े सुरक्षा मानकों के साथ पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. परीक्षा के समय को दो अलग-अलग पारियों में विभाजित किया गया है. पहली पारी सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जा रही है. परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और गेट बंद होने के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए भर्ती परीक्षा

गोरखपुर में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध

गोरखपुर जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल ने परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्रों के बाहर और भीतर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच और गहन तलाशी के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है.

ऑफलाइन मोड में 300 अंकों की परीक्षा

यह लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर (OMR) शीट आधारित वस्तुनिष्ठ (Objective-Type) प्रणाली से हो रही है. परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनके लिए कुल 300 अंक निर्धारित किए गए हैं. पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और तार्किक क्षमता जैसे विषय शामिल हैं. परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है.

प्रशासन की अपील: भर्ती बोर्ड ने परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है. परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत पाबंदियां भी लागू की गई हैं.