Kal Ka Mausam, 29 October: चक्रवात मोंथा के कारण इन राज्यों में होगी बारिश, पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Kal Ka Mausam, 29 October: देश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने को तैयार है. चक्रवात के असर से पूर्वी तटवर्ती राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर के बीच इन राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है. वहीं, इसके उत्तर की ओर बढ़ने से मध्य भारत और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल जाएगा. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली-एनसीआर तक इसका असर महसूस किया जाएगा.

वहीं उत्तर भारत में सुबह-शाम की ठंड अब साफ महसूस होने लगी है. दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में लोग गर्म कपड़े निकालने लगे हैं. आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी. आइये जानते हैं देशभर में कल मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दक्षिण भारत

दक्षिण भारत में कल भारी बारिश का अनुमान है. आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, यनम, कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में 29 से 31 अक्टूबर के बीच तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

कल सुबह दिल्ली में हल्की धुंध रहेगी और आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. IMD के अनुसार 1 नवंबर से ठंड और बढ़ेगी. अगर बारिश हुई तो तापमान और तेजी से गिर सकता है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में सुबह-शाम हल्का कोहरा और धुंध रहेगी. पश्चिम यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. पूर्वी यूपी में गरज के साथ हल्की बारिश संभावना है. आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ने के संकेत हैं.

कल का मौसम राजस्थान

29 अक्टूबर को राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान में चक्रवाती तूफान के असर से कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई. दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में 29-30 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है.

कल का मौसम बिहार

बिहार के मौसम अगले 48 घंटों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होने वाला है. कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. रात में ठंड का असर बढ़ेगा. लोगों को सुबह-सुबह ठंडी हवाओं का एहसास होने लगा है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात के कई कई इलाकों में भी बारिश की संभावना है. सौराष्ट्र-कच्छ में भी भारी बारिश का अनुमान है.