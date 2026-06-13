Sunday Mega Block, June 14, 2026: रविवार को मध्य लाइन पर रहेगा 'मेगा ब्लॉक', दादर स्टेशन पर नए पुल के लिए रद्द और डायवर्ट रहेंगी ट्रेनें

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo Credits: File Image)

Sunday Mega Block, June 14, 2026: मुंबईकरों के लिए इस सप्ताहांत (वीकेंड) देर रात और सुबह के समय यात्रा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मध्य रेलवे (Central Railway) के मुंबई (Mumbai) मंडल ने दादर स्टेशन (Dadar Station) पर चल रहे आवश्यक बुनियादी ढांचे के काम के लिए 13 और 14 जून की मध्यरात्रि विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक (रविवार मेगा ब्लॉक) लगाने की घोषणा की है. यह ब्लॉक रविवार, 14 जून को तड़के 01:20 बजे से सुबह 05:40 बजे तक यानी कुल 4 घंटे 20 मिनट के लिए प्रभावी रहेगा. इस अवधि के दौरान दादर स्टेशन पर एक नए फुट ओवर ब्रिज (FOB) के निर्माण के लिए भारी गर्डर्स को स्थापित किया जाएगा. यह भी पढ़ें: Mumbai Local Mega Block: मुंबई में रविवार, 7 जून 2026 को रहेगा मेगा ब्लॉक; वेस्टर्न और हार्बर लाइन के यात्री परेशान, जानें ट्रेनों का शेड्यूल

प्रभावित लाइनें और ट्रेनों का डायवर्जन

इस इंजीनियरिंग कार्य के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और कल्याण के बीच अप और डाउन दोनों लाइनों पर लोकल ट्रेनों का शेड्यूल प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित परिचालन बदलाव किए हैं:

डाउन स्लो लाइन डायवर्जन: सीएसएमटी मुंबई से रात 12:33 बजे से सुबह 05:01 बजे के बीच छूटने वाली सभी डाउन स्लो लोकल ट्रेनों को भायखला और माटुंगा स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा. प्लेटफॉर्म की उपलब्धता न होने के कारण ये ट्रेनें चिंचपोकली और करी रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी और माटुंगा के बाद दोबारा अपनी नियमित लाइन पर लौटेंगी.

सीएसएमटी मुंबई से रात 12:33 बजे से सुबह 05:01 बजे के बीच छूटने वाली सभी डाउन स्लो लोकल ट्रेनों को भायखला और माटुंगा स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा. प्लेटफॉर्म की उपलब्धता न होने के कारण ये ट्रेनें चिंचपोकली और करी रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी और माटुंगा के बाद दोबारा अपनी नियमित लाइन पर लौटेंगी. अप स्लो लाइन डायवर्जन: कल्याण से शनिवार रात 11:51 बजे से रविवार तड़के 04:46 बजे के बीच सीएसएमटी के लिए रवाना होने वाली लोकल ट्रेनों को माटुंगा और भायखला के बीच अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा. फास्ट लाइन पर प्लेटफॉर्म न होने के कारण ये ट्रेनें कुछ स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी.

रविवार, 14 जून को सेंट्रल लाइन पर स्पेशल ट्रैफिक और पावर ब्लॉक

सायन और पुणे मंडल में भी समानांतर ब्लॉक

दादर स्टेशन के इस काम के साथ ही मध्य रेलवे क्षेत्र में कुछ अन्य पूर्व-निर्धारित ब्लॉक भी रहेंगे. सायन रोड ओवरब्रिज (ROB) परियोजना के सिलसिले में माटुंगा और कुर्ला के बीच रात 12:10 बजे से सुबह 04:10 बजे तक समानांतर ब्लॉक रहेगा.

इसके अतिरिक्त, रविवार 14 जून को पुणे मंडल के पुणे-दौंड सेक्शन में सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक 9 घंटे का बड़ा ब्लॉक लिया जाएगा. इस कारण प्रसिद्ध डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस (CSMT-पुणे-CSMT) और पुणे-नागपुर एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम इंटरसिटी ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों को खड़की और हडपसर जैसे बाहरी स्टेशनों पर ही शॉर्ट-टर्मिनेट (यात्रा समाप्त) कर दिया जाएगा.

यात्रियों के लिए आवश्यक सलाह

मध्य रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है और कहा है कि दादर स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए यह फुट ओवर ब्रिज बेहद जरूरी है.

रेलवे की अपील: रविवार सुबह के समय यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने गंतव्य के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें. स्टेशनों पर डिजिटल इंडिकेटर बोर्ड अपडेट कर दिए गए हैं और अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है. यात्री ट्रेनों के लाइव स्टेटस की जानकारी के लिए 'नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम' (NTES) ऐप या मुंबई मंडल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल की मदद ले सकते हैं.