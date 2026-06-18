SBI PO Notification 2026 Out: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया पीओ भर्ती का नोटिफिकेशन, sbi.co.in पर ऐसे करें आवेदन

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SBI PO Notification 2026 OUT: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एसबीआई के आधिकारिक करियर पोर्टल sbi.co.in/web/careers पर जाकर विस्तृत अधिसूचना देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पीओ की यह भर्ती बैंकिंग क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है.

चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण

18 जून 2026 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, एसबीआई पीओ चयन प्रक्रिया को कई कड़े चरणों में विभाजित किया गया है. उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए निम्नलिखित सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करना होगा:

प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination)

मुख्य परीक्षा (Main Examination)

साइकोमेट्रिक टेस्ट (Psychometric Test)

ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू (Group Exercise and Interview)

पात्रता मानदंड और आयु सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक (Bachelor's Degree) की डिग्री होनी अनिवार्य है. जो छात्र अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में हैं, वे भी कुछ शर्तों के अधीन इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.

आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म भरने से पहले अपनी पात्रता की अच्छी तरह जांच कर लें.

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं. होमपेज पर दिए गए "Careers" सेक्शन में जाएं और "Current Openings" पेज को खोलें. इसके बाद "Recruitment of Probationary Officers (2026)" के लिंक पर क्लिक करें और "Apply Online" को चुनें. अपना बुनियादी विवरण दर्ज करके नया रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें. अपनी पासपोर्ट साइज फोटो,签名 और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें. सभी विवरणों को एक बार पुनः जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

भविष्य के अपडेट के लिए सलाह

एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर को बैंक के भविष्य के प्रबंधकीय लीडर के रूप में देखा जाता है, जिन्हें देश भर की शाखाओं में प्रशासनिक और परिचालन जिम्मेदारियां सौंपने से पहले कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है. उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीखों, एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए नियमित रूप से एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है.