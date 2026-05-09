PM Kisan Yojana 2026: किसानों का 23वीं किस्त का इंतजार जल्द होगा खत्म, जानें कब आएंगे खाते में 2,000 रुपए

PM Kisan Yojana 2026: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए अगली किस्त को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22वीं किस्त जारी किए जाने के बाद, अब लाभार्थी किसान 23वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं. सरकारी आंकड़ों और योजना के नियमित चक्र के अनुसार, अगली ₹2,000 की राशि जून या जुलाई 2026 के बीच किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर (DBT) की जा सकती है.
कब आएगी 23वीं किस्त?
पीएम किसान योजना के नियमानुसार, किसानों को हर चार महीने के अंतराल पर ₹2,000 की तीन समान किस्तें दी जाती हैं. अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए दी जाने वाली 23वीं किस्त के भुगतान की तैयारी शुरू हो चुकी है. हालांकि सरकार ने अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में इसके जारी होने की प्रबल संभावना है.
ई-केवाईसी (e-KYC) है अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल उन्हीं किसानों को अगली किस्त मिलेगी जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है. यदि आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो आपकी किस्त अटक सकती है.
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ऑनलाइन तरीका: पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर 'e-KYC' विकल्प के जरिए ओटीपी आधारित सत्यापन किया जा सकता है.
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ऑफलाइन तरीका: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से ई-केवाईसी कराई जा सकती है.
लाभार्थी सूची से क्यों कट रहे हैं नाम?
हाल ही में भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन और डेटा मिलान के दौरान लाखों किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटाए गए हैं. अपात्र घोषित होने के मुख्य कारणों में गलत बैंक जानकारी, आधार का बैंक खाते से लिंक न होना, और परिवार में एक से अधिक सदस्यों द्वारा लाभ लेना शामिल है. किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर अपना 'Beneficiary Status' जरूर चेक कर लें ताकि 23वीं किस्त समय पर मिल सके.
अपनी स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
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आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
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'Farmers Corner' में 'Know Your Status' पर क्लिक करें.
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अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें.
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'Get Data' पर क्लिक करते ही आपकी किस्त की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.