PM Kisan 23rd Installment Update: पीएम किसान योजना की ₹2000 की अगली किस्त फार्मर्स के खाते में कब आएगी? जानें ताजा अपडेट

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PM Kisan 23rd Installment Update: भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी कृषि योजनाओं में से एक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 22वीं किस्त का सफलतापूर्वक वितरण होने के बाद अब देश भर के किसानों की नजरें अगली किस्त पर टिकी हैं. 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से 22वीं किस्त के रूप में ₹18,640 करोड़ से अधिक की राशि देश के करीब 9.32 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी. अब पात्र किसान यह जानने को उत्सुक हैं कि उनके खाते में 23वीं किस्त के ₹2000 कब जमा होंगे.

कब आएगी 23वीं किस्त? संभावित समय

पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो ₹2000 की तीन समान किस्तों में दी जाती है. नियमानुसार, हर किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 23rd Installment Update: पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब तक आएगी? जानें पात्रता और जरूरी अपडेट्स

चूंकि 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी, इसलिए तकनीकी आधार पर 23वीं किस्त (अप्रैल-जुलाई अवधि के लिए) जून के अंत या जुलाई 2026 में जारी होने की प्रबल संभावना है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इसकी किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

Farmer ID और e-KYC अब अनिवार्य

आगामी किस्तों का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. अब लाभार्थियों के लिए 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) अनिवार्य कर दी गई है. यह एग्रीस्टैक (AgriStack) पहल का हिस्सा है. इसके साथ ही, किसानों को अपना ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट रखना होगा और आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है. जो किसान इन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करेंगे, उनकी अगली किस्त रुक सकती है.

किन्हें नहीं मिलता इस योजना का लाभ? (अपवर्जन श्रेणियां)

योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने कुछ अपवर्जन (Exclusion) नियम बनाए हैं. निम्नलिखित श्रेणियों के लोग योजना के पात्र नहीं माने जाते:

संवैधानिक पद: वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पद धारक.

सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों के पूर्व या वर्तमान अधिकारी (ग्रुप-डी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर).

पेंशनभोगी: वे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 से अधिक है.

आयकर दाता: पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर (Income Tax) का भुगतान करने वाले व्यक्ति.

पेशेवर: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं.

स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान अपनी पात्रता और किस्त की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं. 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और ओटीपी के जरिए लॉग-इन कर अपनी जानकारी देख सकते हैं.