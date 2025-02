Odisha Goods Train Derailed: ओडिशा के टिटिलागढ़ में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे; देखें VIDEO

Odisha Goods Train Derailed: ओडिशा में बीती रात रायपुर की ओर जा रही एक मालगाड़ी के तीन डिब्बे करीब 8:30 बजे टिटिलागढ़ रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए, जिससे उस रूट पर आने-जाने वाली गाड़ियों का संचालन प्रभावित हो गया. हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. हादसे के बाद रेलवे की टीम मौके पर पर मौजूद हैं और तीनों डिब्बों को पटरी पर लाने की कोशिश जारी हैं.

हादसे के बाद रेल से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि बेपटरी हुए तीनों डिब्बो को छोड़कर अन्य डिब्बो को रूट से हटाया जा चूका हैं. हादसे के बाद बेपटरी हुए मालगाड़ी के तीन डिब्बों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तीनों डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं और रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. यह भी पढ़े: Sawai Madhopur Goods Train Derailed: राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास रेल हादसा, मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे; किसी तरह का नुकसान नहीं (Watch Video)

#WATCH | Titilagarh, Odisha | Three wagons of a goods train derailed at Titilagarh yard close to the railway station yesterday night at about 8:30 pm while heading towards Raipur. East Coast railways officials, along with the DRM Sambalpur, reached the spot and started… pic.twitter.com/9EwL9Vl5DM

— ANI (@ANI) February 22, 2025