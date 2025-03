अब UPI और ATM से मिलेगा PF का पैसा, EPFO जल्द शुरू करेगा नई सुविधा; पढें डिटेल्स

Get PF Money Through UPI and ATM: कर्मचारियों को अब प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी. EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) जल्द ही एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत कर्मचारी UPI और ATM के जरिए अपना PF तुरंत निकाल सकेंगे. यह बदलाव मई के अंत या जून 2025 की शुरुआत तक लागू होने की संभावना है. अभी तक PF निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम फाइल करना पड़ता था और मंजूरी मिलने में कई दिन या हफ्ते भी लग जाते थे.

वहीं, अब नई सुविधा आने के बाद कर्मचारी आसानी से UPI से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर ATM से भी पैसे निकाल सकेंगे.

1 लाख रुपये तक तुरंत निकासी की सुविधा

यह कदम लाखों EPFO सदस्यों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे न केवल निकासी की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि बैलेंस चेक करने और फंड ट्रांसफर करने में भी आसानी होगी. श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा के अनुसार, कर्मचारी 1 लाख रुपये तक की राशि तुरंत निकाल सकेंगे. इसके अलावा, वे सीधे UPI प्लेटफॉर्म पर अपना PF बैलेंस देख पाएंगे और मनचाही बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे.

EPFO अब PF निकासी के नियमों में भी ढील दे रहा है. पहले यह सुविधा केवल मेडिकल इमरजेंसी के लिए थी, लेकिन अब कर्मचारी अपने PF से पैसे घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए भी निकाल सकेंगे.

डिजिटल अपग्रेड से हुआ सिस्टम तेज

EPFO ने अपने डिजिटल सिस्टम को और मजबूत किया है. सुमिता डावरा ने बताया कि EPFO ने 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट किया है, जिससे क्लेम प्रोसेसिंग का समय सिर्फ तीन दिन हो गया है. अब 95% क्लेम ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को जल्दी भुगतान मिल रहा है.

पेंशनभोगियों को भी होगा फायदा

EPFO की नई डिजिटल पहल से पेंशनर्स को भी राहत मिली है. दिसंबर 2024 से 78 लाख पेंशनर्स किसी भी बैंक ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल पा रहे हैं. पहले यह सुविधा सिर्फ चुनिंदा ब्रांचों में ही उपलब्ध थी.

EPFO का यह नया कदम कर्मचारियों को वित्तीय स्वतंत्रता देने और उनकी जरूरतों को आसान तरीके से पूरा करने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा.