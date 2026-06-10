Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी संवाद डियर के नतीजे आज दोपहर 1 बजे होंगे घोषित, ऐसे करें लकी ड्रा के परिणाम चेक

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग ने आज, 10 जून 2026 को अपनी बेहद लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'डियर स्पार्क वेडनेसडे' (Dear Spark Wednesday) के परिणामों की घोषणा कर दी है. इस लकी ड्रा का आयोजन हर बुधवार को दोपहर 1 बजे कोहिमा के पीआर हिल जंक्शन पर किया जाता है. आज के ड्रा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पास मात्र 6 रुपये के मामूली टिकट पर 1 करोड़ रुपये का बंपर पहला पुरस्कार जीतने का मौका था. इस ड्रा के संपन्न होने के बाद आधिकारिक तौर पर भाग्यशाली विजेताओं की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है.

सरकारी पारदर्शिता और विश्वसनीयता

नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग द्वारा संचालित 'डियर स्पार्क वेडनेसडे' साप्ताहिक ड्रा एक पूरी तरह से सरकार द्वारा प्राधिकृत और कानूनी योजना है. यह लॉटरी अपनी उच्च पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए पूरे देश में जानी जाती है. यही कारण है कि 'लॉटरी संवाद' के इस दोपहर वाले संस्करण में हिस्सा लेने के लिए देश भर से हजारों लोग टिकट खरीदते हैं. विभाग के अनुसार, ड्रा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बनाए रखने के लिए इसे लाइव और सार्वजनिक रूप से आयोजित किया जाता है. यह भी पढ़े: Nagaland Dear Lottery Sambad Result Update: नागालैंड स्टेट डियर मैजिक संडे साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट आज रात 8 बजे होगा जारी, ऐसे चेक करें विजेताओं की सूची लाइव

ऐसे चेक करें विजेता सूची

लॉटरी में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों का मिलान करने के लिए आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं. विभाग ने नतीजों की पीडीएफ फाइल को nagalandlotteries.com, lotterysambad.com और nagalandlotterysambad.com जैसे प्रमाणित हैंडल्स पर लाइव कर दिया है. इसके अतिरिक्त, परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद लोग इंटरनेट पर "नागालैंड स्टेट लॉटरी रिजल्ट टुडे", "डियर स्पार्क वेडनेसडे 1 पीएम रिजल्ट" और "लॉटरी संवाद टुडे" जैसे कीवर्ड्स के जरिए भी सीधे विनर लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं.

पुरस्कार राशि का दावा करने की प्रक्रिया

लॉटरी विभाग ने विजेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है. नियमानुसार, सभी विजेताओं को अपना मूल (ओरिजिनल) लॉटरी टिकट पूरी तरह सुरक्षित रखना होगा. फटे हुए या क्षतिग्रस्त टिकटों पर पुरस्कार राशि का दावा अमान्य माना जाएगा. विजेताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड) और जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित सरकारी कार्यालय या अधिकृत एजेंट के पास क्लेम फॉर्म जमा करना होगा. विजेताओं को सलाह दी गई है कि वे किसी भी दावे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आधिकारिक पीडीएफ से अपने नंबरों की गहनता से जांच कर लें.