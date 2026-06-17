NEET-UG 2026 Re-Exam: सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे का बड़ा फैसला, छात्रों की सुविधा के लिए 21 जून को नहीं रहेगा मेगा ब्लॉक
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NEET-UG 2026 Re-Exam: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) की पुनरीक्षा (Re-Exam) को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे (CR) और पश्चिम रेलवे (WR) ने एक बड़ा फैसला लिया है. मुंबई उपनगरीय नेटवर्क (लोकल ट्रेन) पर रविवार, 21 जून को होने वाले नियमित मेगा ब्लॉक और जंबो ब्लॉक को रद्द कर दिया गया है. रेलवे प्रशासन के इस कदम से देश की सबसे बड़ी चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों छात्रों को बिना किसी बाधा के अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी.

रेलवे अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रविवार को पटरियों और ओवरहेड उपकरणों के रख-रखाव के लिए किए जाने वाले इस ब्लॉक को पूरी तरह निलंबित रखा जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेनों की निरंतर आवाजाही सुनिश्चित करना है, ताकि परीक्षा के दिन छात्रों को किसी भी तरह की यात्रा संबंधी असुविधा का सामना न करना पड़े.  यह भी पढ़े: Mumbai Local Mega Block: मुंबई में रविवार, 7 जून 2026 को रहेगा मेगा ब्लॉक; वेस्टर्न और हार्बर लाइन के यात्री परेशान, जानें ट्रेनों का शेड्यूल

सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे का बड़ा फैसला

पश्चिम रेलवे चलाएगा सामान्य दिनों जैसी ट्रेनें

पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि रविवार (21 जून) को उनके उपनगरीय खंड पर कोई जंबो ब्लॉक लागू नहीं होगा. इसके अतिरिक्त, इस रविवार को ट्रेनों का संचालन सामान्य रविवार टाइमटेबल के बजाय नियमित कामकाजी दिनों (Weekday Schedule) की तरह किया जाएगा. इस फैसले से मुंबई महानगरीय क्षेत्र (MMR) के विभिन्न केंद्रों पर जाने वाले नीट (NEET) उम्मीदवारों को काफी सुविधा होगी, क्योंकि ट्रेनों की संख्या कम नहीं होगी.

मध्य रेलवे नेटवर्क पर भी ब्लॉक से राहत

मध्य रेलवे प्रशासन ने भी अपने उपनगरीय नेटवर्क पर किसी भी तरह का मेगा ब्लॉक नहीं लेने की घोषणा की है. हालांकि, मध्य रेलवे की ओर से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे रविवार के सीमित टाइमटेबल के अनुसार ट्रेनें चलाएंगे या फिर नियमित दिनों की तरह अतिरिक्त लोकल ट्रेनों का संचालन करेंगे. इसके बावजूद, ब्लॉक न होने से लंबी दूरी के रूट प्रभावित नहीं होंगे और सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी.

प्रश्नपत्र लीक के कारण दोबारा हो रही है परीक्षा

नीट-यूजी (NEET-UG) की यह पुनरीक्षा 21 जून को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. इससे पहले, 3 मई को आयोजित की गई मुख्य परीक्षा को प्रश्नपत्र लीक होने के गंभीर आरोपों और धांधली के बाद रद्द कर दिया गया था. सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) इस बार परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं. इसी कड़ी में विभिन्न राज्य सरकारों और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों द्वारा भी छात्रों की सहायता के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.