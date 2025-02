Indore School Bomb Threats: इंदौर के दो बड़े स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी अभियान जारी; देखें VIDEO

Indore School Bomb Threats: दिल्ली, गुजरात सहित अन्य शहरों के बाद इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर के दो बड़े स्कूल डोरावल पब्लिक स्कूल और दिगंबर पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी के बाद दोनों स्कूलों में हड़कंप मच गया.

इंदौर पुलिस के अनुसार बम निरोधक दस्ते ने इंदौर के दिगंबर पब्लिक स्कूल में दोपहर 1:30 बजे के आसपास छापेमारी की. पुलिस ने बताया कि स्कूल को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी. इससे पहले आज, बम निरोधक दस्ते ने इसी कारण से सबसे पहले डोरावल पब्लिक स्कूल की तलाशी ली थी. क्योंकि इस स्कूल को भी ठीक इसी तरह से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.

#WATCH | Indore, MP | Bomb Disposal Squad scanned Digambar Public School in Indore around 1:30 PM, following a bomb threat sent to the school via e-mail. Earlier today, the bomb squad had first searched Doraval Public School for the same reason but found nothing.

