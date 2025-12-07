Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी! सरकार एक साथ नवंबर-दिसंबर महीने की 3,000 रुपये कर सकती है जारी

(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना (जिसे लाड़की बहिन योजना के नाम से जाना जाता है) से लाभ पाने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए खुशखबरी है. महाराष्ट्र सरकार नवंबर और दिसंबर महीने की दोनों क़िस्तें एक साथ जारी कर सकती है. यानी इस बार लड़कियों के खाते में एक साथ दो महीनों की 3,000 रुपये की राशि आएगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नवंबर की क़िस्त में देरी के कारण दिसंबर में नवंबर और दिसंबर की दोनों क़िस्तें एक साथ जारी की जा सकती हैं. हालांकि, यह अभी अनौपचारिक अपडेट है और राज्य सरकार से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. दरअसल, सरकार को नवंबर महीने की क़िस्त अब तक जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों की वजह से इसमें देरी हो रही है. उम्मीद है कि जल्द ही दोनों क़िस्तों का भुगतान किया जाएगा. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी, 16वीं क़िस्त के पैसे जारी, खाते में पैसा आया या नहीं ऐसे करें बैलेंस चेक

योजना की डिटेल्स

विशेषता विवरण लाभ हर महीने 1,500 रुपये (सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से) पात्रता 21–65 वर्ष की महिलाएं, परिवार की आय < 2.5 लाख रुपये/वर्ष, महाराष्ट्र निवासी कुल लाभार्थी लगभग 2.3 करोड़ महिलाएं शुरुआत जून 2024 वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in

लाड़की बहिन योजना ई-KYC 31 दिसंबर तक

दरअसल योजना शुरू होने के बाद अयोग्य लाभार्थियों के फर्जी दावों की शिकायतें मिली थीं. इसके कारण सितंबर 2025 से ई-KYC अनिवार्य कर दिया गया था। मूल डेडलाइन 18 नवंबर 2025 थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और नेटवर्क समस्याओं के कारण इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है.

ई-KYC नहीं करने पर क़िस्त रूक सकती है

महत्वपूर्ण: 31 दिसंबर तक ई-KYC पूरा न करने पर भविष्य की मासिक क़िस्तें (1,500 रुपये) रोक दी जाएंगी. हर साल जून–जुलाई में ई-KYC नवीनीकरण अनिवार्य रहेगा।

ई-KYC कैसे पूरी करें? स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: ladakibahin.maharashtra.gov.in

ई-KYC विकल्प चुनें: होमपेज पर "e-KYC" या "KYC" बटन पर क्लिक करें.

जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें: नाम, पता, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जैसी जानकारी पुनः अपलोड करें। आधार-आधारित सत्यापन (OTP) के जरिए वैरिफाई करें.

सबमिट करें: विवरण चेक करने के बाद "Submit" पर क्लिक करें। OTP आधारित कन्फर्मेशन के बाद प्रक्रिया पूरी होगी.

स्टेटस चेक करें: सबमिशन के 2–3 कार्यदिवस बाद वेबसाइट पर लॉगिन करके स्टेटस जांचें.

टिप्स:

आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.

यदि OTP नहीं आता है, तो UIDAI वेबसाइट या बैंक ऐप से आधार लिंकिंग अपडेट करें.

ऑफलाइन मदद के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत या महिला विकास कार्यालय जाएं.

हालिया अपडेट्स और सलाह