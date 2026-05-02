Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. योजना के तहत ई-केवाईसी (e-KYC) और सुधार की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गई है. इस प्रक्रिया के संपन्न होते ही अब राज्य की करोड़ों महिलाओं की नजरें अपनी रुकी हुई किस्तों पर टिकी हैं. ताजा जानकारी के अनुसार, सरकार जल्द ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मार्च, अप्रैल और मई की संयुक्त किस्त के रूप में ₹4,500 जमा करने की तैयारी कर रही है.
54 लाख महिलाएं योजना की रेस से बाहर
ई-केवाईसी की अनिवार्य प्रक्रिया और दस्तावेजों के कड़े सत्यापन के बाद लाभार्थी सूची में बड़ा बदलाव आया है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, लगभग 54 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. इनमें वे महिलाएं शामिल हैं जिनके आवेदन तकनीकी कारणों से रद्द हुए, जो अपात्र पाई गईं या जिन्होंने समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी पूरी नहीं की. इस छंटनी के बाद अब राज्य में केवल 1.89 करोड़ महिलाएं ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र बची हैं. इस कदम से सरकारी खजाने को हर महीने करोड़ों रुपये की बचत होगी. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी! खाते में एक साथ 3 महीने के ₹4500 आ सकते हैं
रुकी हुई किस्तों पर सस्पेंस और नई उम्मीद
राज्य की पात्र महिलाओं के खातों में फरवरी 2026 तक की किस्तें समय पर जमा की गई थीं. हालांकि, पिछले दो महीनों (मार्च और अप्रैल) से भुगतान रुका हुआ था. अब मई का महीना शुरू होने के साथ ही यह चर्चा तेज है कि क्या सरकार तीनों महीनों का पैसा एक साथ भेजेगी.
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विकल्प 1: मार्च, अप्रैल और मई की तीन किस्तें एक साथ यानी कुल ₹4,500.
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विकल्प 2: केवल पिछले दो महीनों का बकाया यानी ₹3,000.
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विकल्प 3: केवल मार्च महीने की रुकी हुई किस्त यानी ₹1,500.
हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर भुगतान की तारीख और सटीक राशि की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि ई-केवाईसी सत्यापन के अंतिम चरण के बाद ही पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.
ई-केवाईसी के बाद क्या होगा अगला कदम?
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब डेटा का अंतिम मिलान किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसा सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से सही और सक्रिय बैंक खातों में पहुंचे. जिन महिलाओं की केवाईसी सफल रही है, उन्हें जल्द ही उनके मोबाइल पर भुगतान का संदेश (SMS) प्राप्त होने की उम्मीद है.
क्या और बढ़ेगी समय सीमा?
महाराष्ट्र सरकार ने ई-केवाईसी सुधार के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया था, इसलिए अब समय सीमा बढ़ाने की संभावना बहुत कम है. पोर्टल पर अब केवल उन आवेदनों का निपटारा किया जा रहा है जो पहले से प्रक्रिया में हैं. लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते की आधार सीडिंग (Aadhar Seeding) की स्थिति जांचते रहें ताकि भुगतान में कोई तकनीकी बाधा न आए.
लाडकी बहीण योजना के लाभार्थियों के लिए अगले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण हैं. 1.89 करोड़ महिलाएं अब सरकार के उस आदेश का इंतजार कर रही हैं जो उनके खातों में रुकी हुई किस्तों की खुशियां लेकर आएगा. सरकार के इस फैसले से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.