Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी, मकर संक्रांति से पहले महिलाओं को मिलेगा 'डबल गिफ्ट', खातों में आएंगे 3000 रूपये

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की महायुति सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए नए साल का बड़ा तोहफा लेकर आया है. राज्य सरकार दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की लंबित किस्तों का भुगतान एक साथ करने की तैयारी में है. ताजा अपडेट के अनुसार, पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹3000 की संयुक्त राशि मकर संक्रांति (14 जनवरी) से पहले जमा कर दी जाएगी.

दो महीनों की किस्त एक साथ

दिसंबर का महीना बीत जाने के बावजूद कई महिलाओं के खातों में उस महीने की ₹1500 की किस्त जमा नहीं हो पाई थी. तकनीकी प्रक्रियाओं और हालिया प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण इसमें देरी हुई. अब महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्णय लिया है कि दिसंबर और जनवरी दोनों महीनों के पैसे एक साथ भेजे जाएंगे ताकि त्योहार के समय महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल सके.

10 से 14 जनवरी के बीच आएगा पैसा

सोलापुर के महिला एवं बाल विकास अधिकारी किरण जाधव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि किस्तों का वितरण 10 जनवरी से 14 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा. 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और कई क्षेत्रों में 15 जनवरी को नगर पालिका चुनावों की सुगबुगाहट है, जिसे देखते हुए प्रशासन त्योहार से पहले ही फंड ट्रांसफर (DBT) की प्रक्रिया पूरी करना चाहता है.

वित्त मंत्रालय से फंड की मांग

सूत्रों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस 'डबल किस्त' के वितरण के लिए जरूरी अतिरिक्त बजट के लिए राज्य वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है. एक बार निधि आवंटित होने के बाद, सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए सवा करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में राशि पहुंच जाएगी.

योजना की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में महाराष्ट्र में करीब 2.34 करोड़ महिलाएं इस योजना के लिए पात्र पाई गई हैं. प्रत्येक पात्र महिला को ₹1500 प्रति माह दिए जाते हैं. इस योजना का लाभ उन्हीं महिलों को मिल रहा है. जिनकी उम्र 21 से 65 साल है.