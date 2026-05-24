Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना में आपका नाम है या कट गया? मिनटों में ऐसे करें अपना स्टेटस चेक

Ladki Bahin Yojana Update

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सरकार द्वारा मार्च और अप्रैल महीने की किस्त जारी किए जाने के बाद अब लाभार्थी महिलाएं मई महीने की किस्त का इंतजार कर रही हैं. इस बीच, सरकार द्वारा कराई गई दस्तावेजों की पुनर्समीक्षा और ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया के बाद बड़ी संख्या में अपात्र महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ई-केवायसी पूरा न होने और नियमों पर खरा न उतरने के कारण करीब 70 लाख महिलाओं के नाम इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं.

इन वजहों से काटे गए लाभार्थियों के नाम

इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. सरकार ने ई-केवायसी पूरा करने के लिए महिलाओं को कई बार समय सीमा बढ़ाकर मौका दिया था. यह समय सीमा समाप्त होने के बाद की गई जांच में भारी संख्या में कमियां पाई गईं. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Scam: BJP नेता किरीट सोमैया का बड़ा आरोप, मीरा-भाईंदर में लाडकी बहन योजना के लिए 3 हजार से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए; VIDEO

लाभार्थी सूची से नाम हटाए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

समय सीमा के भीतर ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा न करना.

आवेदन फॉर्म भरते समय गलत या अधूरी जानकारी देना.

सरकारी पहचान पत्र (आधार) और बैंक खाते की जानकारियों (जैसे नाम की स्पेलिंग या मिसमैच) में अंतर होना.

योजना के लिए तय आय सीमा या संपत्ति के पात्रता मानदंडों को पूरा न करना.

सरकारी जांच या वेरिफिकेशन के दौरान किसी अन्य सरकारी योजना का दोहरा लाभ लेते हुए पाए जाना.

घर बैठे ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम और स्टेटस

अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं और आपकी मई महीने की किस्त रुक गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मिनटों में अपने आवेदन की स्थिति (Status) की जांच कर सकती हैं. यदि स्टेटस में 'नाकारले' (अस्वीकृत) या 'काढून टाकले' (हटाया गया) दिखाई दे, तो वहां इसका कारण भी लिखा होता है.

लॉगिन करने की प्रक्रिया:

सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ पर जाएं. होमपेज पर दिए गए "अर्जदार लॉगिन" (Applicant Login) विकल्प पर क्लिक करें. अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एप्लीकेशन आईडी दर्ज करें. अपना पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालकर "Log In" बटन पर क्लिक करें. लॉगिन होने के बाद "लाभार्थी स्थिती" (Beneficiary Status) के विकल्प पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देखें.

ई-केवायसी (e-KYC) का स्टेटस जांचने का तरीका

जिन महिलाओं को संदेह है कि उनका ई-केवायसी पूरा हुआ है या नहीं, वे पोर्टल के माध्यम से इसकी सीधे जांच कर सकती हैं.

आधिकारिक पोर्टल को ओपन करें. मुख्य मेनू में "ई-केवायसी पडताळणी" (e-KYC Verification) का विकल्प चुनें. निर्दिष्ट स्थान पर अपना पहचान नंबर (आधार नंबर) और कैप्चा कोड दर्ज करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे दर्ज कर सबमिट करें. सबमिट करते ही आपकी ई-केवायसी की वास्तविक स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी.

जिन महिलाओं का ई-केवायसी अधूरा है या बैंक खाते से संबंधित कोई त्रुटि है, उन्हें तुरंत नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सेतु केंद्र पर जाकर इसे दुरुस्त कराना चाहिए, ताकि आने वाली किस्तों का लाभ सुचारू रूप से मिल सके.