Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की 17वीं किस्त कब होगी जारी, जानें ताज़ा अपडेट

Ladki Bahin Yojana Latest Update

Ladki Bahin Yojana 17th Installment Date: महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनाव में अब सिर्फ एक दिन बचा है। कल यानी 2 दिसंबर को राज्य में नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना में पंजीकृत लाखों महिलाएं नवंबर माह की ₹1,500 की 17वीं किस्त का इंतज़ार कर रही हैं.

हालंकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि आचार संहिता (MCC) और चुनावी कार्यभार के कारण यह किस्त 3 दिसंबर के बाद ही लाभार्थियों के खातों में जमा की जा सकेगी, जब मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, लाभार्थियों के खातों में 3 दिसंबर के बाद किस्त का पैसा आना शुरू हो सकता है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana 17th Installment Date: लाडकी बहन योजना की 17वीं किस्त कब होगी जारी, जानें ताज़ा अपडेट

कब मिलेगी नवंबर की किस्त?

सूत्रों के अनुसार, कई लाभार्थी उम्मीद कर रही हैं कि नवंबर और दिसंबर की दोनों किस्तें एक साथ जारी हो सकती हैं. हालांकि, सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. अब तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 3 दिसंबर के बाद केवल लंबित नवंबर किस्त ही भेजी जाएगी.

e-KYC की अंतिम तिथि बढ़ी

योजना में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने e-KYC की अंतिम तिथि 18 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है. महिला एवं बाल विकास विभाग ने साफ किया है कि जिन लाभार्थियों ने e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें आगे की किस्तें नहीं मिलेंगी. मंत्री अदिति तटकरे ने सभी शेष महिलाओं से जल्द से जल्द e-KYC प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.

21 से 65 वर्ष की महिलाओं को मिलता है लाभ

लाडकी बहन योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना से अब तक लगभग 2.25 करोड़ (सवा दो करोड़) महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा हैं