Kerala Lottery Result: केरल धनलक्ष्मी DL-53 लॉटरी के परिणाम घोषित, 1 करोड़ रुपये का पहला इनाम इस टिकट नंबर को मिला

Kerala Lottery Result: केरल राज्य लॉटरी विभाग (Kerala State Lottery Department) ने बुधवार, 20 मई 2026 को साप्ताहिक धनलक्ष्मी DL-53 (Dhanalekshmi DL-53) लॉटरी के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस ड्रा का लाइव आयोजन तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3.00 बजे से शुरू किया गया. इस बार की लॉटरी में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के लिए 1 करोड़ रुपये का बंपर प्रथम पुरस्कार रखा गया था, जिसके भाग्यशाली विजेता के टिकट नंबर की घोषणा कर दी गई है.
धनलक्ष्मी DL-53: प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता
लॉटरी विभाग द्वारा जारी किए गए शुरुआती नतीजों के अनुसार, धनलक्ष्मी DL-53 ड्रा का पहला पुरस्कार (1 करोड़ रुपये) टिकट नंबर DF 314005 को मिला है. यह टिकट कासरगोड (Kasaragod) में बेचा गया था. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today: केरल लॉटरी समृद्धि SM-54 का रिजल्ट आज 3 बजे होगा जारी, विजेताओं की सूची यहां देखें लाइव
केरल लॉटरी के परिणाम घोषित
इसके अतिरिक्त, दूसरा पुरस्कार (30 लाख रुपये) टिकट नंबर DK 765564 के हिस्से गया है. वहीं, तीसरा पुरस्कार जीतने वाले प्रतिभागी को 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, जिसका भाग्यशाली टिकट नंबर DE 973009 है.
बहु-स्तरीय पुरस्कार संरचना (Prize Structure)
इस साप्ताहिक लॉटरी टिकट की कीमत 50 रुपये रखी गई थी. विभाग ने विजेताओं के लिए एक व्यापक बहु-स्तरीय इनाम प्रणाली (Multi-Tiered Reward System) तैयार की है.
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प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये (1 विजेता)
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द्वितीय पुरस्कार: 30 लाख रुपये (1 विजेता)
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तृतीय पुरस्कार: 5 लाख रुपये (1 विजेता)
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सांत्वना पुरस्कार: 5,000 रुपये (बाकी सभी सीरीज के समान नंबर वाले 11 टिकटों के लिए)
इसके अलावा, चौथे और पांचवें क्रम के विजेताओं को क्रमशः 5,000 रुपये और 2,000 रुपये के पुरस्कार दिए गए हैं. साथ ही निचले स्तरों पर 1,000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के छोटे इनाम भी शामिल हैं.
आधिकारिक पीडीएफ और सत्यापन प्रक्रिया
लाइव ड्रा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, विभाग शाम 4.00 बजे से 5.00 बजे के बीच अपनी आधिकारिक वेबसाइट statelottery.kerala.gov.in पर संपूर्ण परिणाम पुस्तिका (PDF Booklet) अपलोड करेगा. विभाग ने सभी टिकट धारकों को सलाह दी है कि वे किसी भी अनधिकृत लीक पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सरकारी गजट से अपने टिकट नंबरों का मिलान जरूर कर लें.
पुरस्कार राशि क्लेम करने के नियम
विजेता सूची में नाम आने के बाद पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है. विजेताओं को अपना लॉटरी टिकट पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी नुकसान (Undamaged) के प्रस्तुत करना होगा.
यदि पुरस्कार राशि 5,000 रुपये से कम है, तो विजेता राज्य के किसी भी अधिकृत लॉटरी रिटेल आउटलेट से सीधे नकद राशि प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, 5,000 रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि होने पर विजेताओं को अपने टिकट के साथ एक वैध सरकारी पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जिला लॉटरी कार्यालय या केरल राज्य लॉटरी निदेशालय में संपर्क करना होगा. यह पूरी प्रक्रिया परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के भीतर पूरी करनी आवश्यक है. इसके साथ ही, शीर्ष तीन पुरस्कारों पर आयकर नियमों के तहत टैक्स कटौती भी लागू होगी.