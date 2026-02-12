IRCTC का तोहफा: 11 मार्च से शुरू होगी ‘ज्योतिर्लिंग दर्शन’ के लिए विशेष भारत गौरव ट्रेन, मात्र ₹18,850 में करें 9 दिनों की तीर्थयात्रा

(Photo Credits Twitter)

IRCTC’s Special Offer For ‘Jyotirlinga Darshan: भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष 'भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' (Bharat Gaurav Train) चलाने का निर्णय लिया है. 8 रात और 9 दिनों की यह आध्यात्मिक यात्रा 11 मार्च को भागलपुर से प्रस्थान करेगी. यह यात्रा गया स्टेशन होते हुए जाएगी, जिससे गया और आसपास के जिलों के तीर्थयात्रियों के लिए भारत के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों के दर्शन करना सुलभ हो जाएगा.

इन प्रमुख तीर्थस्थलों के होंगे दर्शन

इस टूर पैकेज के माध्यम से श्रद्धालुओं को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से रूबरू कराया जाएगा. यात्रा के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

उज्जैन: महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन.

मध्य प्रदेश: ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग.

गुजरात: सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग.

द्वारका: प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर.

अहमदाबाद: अक्षरधाम मंदिर.

बजट के अनुसार तीन श्रेणियों में पैकेज

IRCTC ने विभिन्न आय वर्गों का ध्यान रखते हुए इस यात्रा को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है:

इकोनॉमी क्लास (Economy): ₹18,850 प्रति व्यक्ति. स्टैंडर्ड क्लास (Standard): ₹33,995 प्रति व्यक्ति. कंफर्ट क्लास (Comfort): ₹41,990 प्रति व्यक्ति.

पैकेज में शामिल सुविधाएं

यह एक 'ऑल-इंक्लूसिव' (सब कुछ शामिल) टूर पैकेज है. यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में शामिल हैं:

भोजन: सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का शाकाहारी भोजन.

आवास: ठहरने के लिए होटल या गेस्ट हाउस की व्यवस्था.

परिवहन: स्थानीय दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए बस सेवा.

आध्यात्मिक माहौल: ट्रेन में भजन, संध्या आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन.

सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान

IRCTC के अधिकारियों के अनुसार, पूरी यात्रा एक प्रशिक्षित टूर मैनेजर की देखरेख में संपन्न होगी. यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में सुरक्षा गार्ड और सफाई व्यवस्था के लिए विशेष टीम तैनात रहेगी. साथ ही, किसी भी आपात स्थिति के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.

भारत गौरव ट्रेन योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और आम नागरिकों को किफायती दरों पर तीर्थयात्रा कराना है. इच्छुक श्रद्धालु IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी सीट बुक कर सकते हैं.