Aadhaar PVC Card Fee Hike: आधार PVC कार्ड बनवाना हुआ और महंगा, UIDAI ने ₹25 तक बढ़ाई फीस, अब देने होंगे इतने रुपये

(Photo Credits Twitter)

Aadhaar PVC Card Fee Hike: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नए साल की शुरुआत के साथ ही आधार पीवीसी (PVC) कार्ड की सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है. जनवरी 2026 से प्रभावी नए नियमों के अनुसार, अब आधार का टिकाऊ और पॉकेट-साइज पीवीसी कार्ड मंगवाने के लिए नागरिकों को पहले के मुकाबले अधिक शुल्क देना होगा.

कितनी बढ़ी फीस?

UIDAI द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आधार पीवीसी कार्ड का शुल्क अब ₹50 से बढ़ाकर ₹75 कर दिया गया है. इस ₹25 की वृद्धि में जीएसटी (GST) और स्पीड पोस्ट के माध्यम से होने वाली डिलीवरी का खर्च भी शामिल है. बता दें कि साल 2020 में पीवीसी कार्ड सेवा शुरू होने के बाद से यह पहला मौका है जब इसके शुल्क में कोई महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. यह भी पढ़े: Aadhaar-PAN लिंक करने का आज आख़िरी मौका, नहीं तो आपका कार्ड हो सकता है बेकार! अभी भी है समय; तुरंत ऐसे करें लिंक और ये है स्टेटस चेक करने का तरीका

क्यों बढ़ीं कीमतें?

हालांकि प्राधिकरण ने इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि उच्च गुणवत्ता वाली पीवीसी प्रिंटिंग, आधुनिक सुरक्षा फीचर्स और देशभर में लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत इस वृद्धि का मुख्य कारण है। संचालन खर्चों (Operational Costs) में बढ़ोतरी के कारण इस शुल्क को संशोधित करना आवश्यक हो गया था.

पीवीसी कार्ड के खास सुरक्षा फीचर्स

आधार पीवीसी कार्ड सामान्य प्रिंटेड आधार के मुकाबले अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होता है. इसमें निम्नलिखित सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं:

डिजिटल हस्ताक्षरित क्यूआर कोड: सुरक्षा की अतिरिक्त परत.

होलोग्राम और घोस्ट इमेज: कार्ड की असलियत प्रमाणित करने के लिए.

गिलोच पैटर्न और माइक्रो-टेक्स्ट: जो जालसाजी को रोकने में मदद करते हैं.

मौसम प्रतिरोधी: यह कार्ड पानी और धूप से खराब नहीं होता।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

यदि आप भी नया पीवीसी आधार कार्ड मंगवाना चाहते हैं, तो आप इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (uidai.gov.in) या mAadhaar ऐप पर जाएं. 'Order Aadhaar PVC Card' सेवा का चयन करें. अपना 12 अंकों का आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज करें. रजिस्टर्ड या किसी भी वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) प्राप्त कर प्रमाणित करें. ₹75 का ऑनलाइन भुगतान (UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) करें.

भुगतान सफल होने के बाद, आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलेगा जिससे आप अपने कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे. आमतौर पर, आवेदन के 5 कार्य दिवसों के भीतर कार्ड डाक विभाग को सौंप दिया जाता है.

डिजिटल आधार अभी भी मुफ्त

UIDAI ने स्पष्ट किया है कि पीवीसी कार्ड एक वैकल्पिक सेवा है। मानक डिजिटल e-Aadhaar और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध आधार पूरी तरह से मुफ्त और कानूनी रूप से उतने ही मान्य हैं। यदि आपको भौतिक कार्ड की आवश्यकता नहीं है, तो आप बिना किसी शुल्क के डिजिटल माध्यमों का उपयोग जारी रख सकते हैं.