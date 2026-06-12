8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जुलाई से मिल सकती है 3 फीसदी DA बढ़ोतरी

8वां वेतन आयोग (Photo Credits: File Image)

8th Pay Commission Update: एक तरफ जहां लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के रूप में जल्द ही एक राहत मिल सकती है. लेबर ब्यूरो द्वारा जारी हालिया महंगाई के आंकड़ों के बाद यह उम्मीद मजबूत हो गई है कि सरकार जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में एक और बढ़ोतरी कर सकती है. यह संभावित बढ़ोतरी ऐसे समय में होने जा रही है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के सामने लगातार यह दलील दे रहे हैं कि बढ़ती महंगाई के कारण जीवन यापन की लागत बढ़ गई है और उनके वेतन की क्रय शक्ति (परचेजिंग पावर) कम हुई है.

क्या कहते हैं महंगाई के हालिया आंकड़े

महंगाई भत्ते की गणना का मुख्य आधार 'ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) होता है. अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार, यह सूचकांक मार्च के 149.1 से बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया है. इस अवधि के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति (रिटेल इन्फ्लेशन) की दर भी 4.27 प्रतिशत से बढ़कर 4.46 प्रतिशत दर्ज की गई है.

अप्रैल 2026 तक के उपलब्ध AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर पिछले 12 महीनों का औसत 147.51 बैठता है. पुरानी सीरीज के लिंकिंग फैक्टर (2.88) के आधार पर गणना करने पर महंगाई भत्ता लगभग 62.51 प्रतिशत आता है, जिसे राउंड ऑफ करके 63 प्रतिशत माना जा सकता है. चूंकि वर्तमान में कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है, इसलिए आंकड़ों के अनुसार इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है. हालांकि, अंतिम दर मई और जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगी.

बढ़ती कीमतों के बीच क्यों जरूरी है डीए संशोधन

महंगाई भत्ता (DA) दरअसल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के रहन-सहन के स्तर को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाने वाला एक वित्तीय एडजस्टमेंट है. जब भोजन, आवास, परिवहन और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार समय-समय पर डीए में संशोधन करती है.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने वेतन आयोग को सौंपे अपने ज्ञापन में कहा है कि मौजूदा वेतन गणना के मापदंड पुराने हो चुके हैं. संगठन का तर्क है कि पुराने फॉर्मूले सिर्फ बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, जबकि आज के समय में स्वास्थ्य, बच्चों की उच्च शिक्षा, आवास और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल पर होने वाला खर्च काफी बढ़ चुका है. इसके अलावा, कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि न्यूनतम वेतन की गणना के लिए मौजूदा 3 सदस्यों के पारिवारिक फॉर्मूले को बदलकर 5 सदस्यों के परिवार के आधार पर तय किया जाना चाहिए.

8वें वेतन आयोग के सामने रखी गईं प्रमुख मांगें

बढ़ती महंगाई को देखते हुए विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष वेतन में महत्वपूर्ण सुधार करने की मांग की है. इन मांगों में मुख्य रूप से उच्च फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), न्यूनतम वेतन में संशोधन, महंगाई भत्ते को मूल वेतन (Basic Pay) में मिलाना और बेहतर पेंशन सुरक्षा शामिल हैं.

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने अपने ज्ञापन में तर्क दिया है कि वेतन संशोधन ऐसा होना चाहिए जिससे सरकारी कर्मचारी एक सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रख सकें. कुछ कर्मचारी निकायों द्वारा फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाने की मांग भी की गई है, ताकि मुद्रास्फीति के कारण कम हुई क्रय शक्ति की भरपाई की जा सके.

8वें वेतन आयोग से जुड़े ताजा अपडेट्स

इस बीच, 8वें वेतन आयोग ने विभिन्न पक्षों के लिए अपने ज्ञापन (Memorandum) जमा करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ाकर 15 जून, 2026 कर दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह आखिरी विस्तार है और इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा. दिशा-निर्देशों के अनुसार, ज्ञापन केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे; हार्ड कॉपी, ईमेल या पीडीएफ फाइलों पर विचार नहीं किया जाएगा.

इसके साथ ही, वेतन आयोग विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहा है. इसी कड़ी में 9 और 10 जुलाई, 2026 को आयोग की टीम कोलकाता (पश्चिम बंगाल) का दौरा करेगी, जहां केंद्रीय सरकारी संगठनों, संस्थानों और कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकें की जाएंगी. जो संगठन इस बैठक में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन मेमो आईडी के साथ 15 जून तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा.

आगामी डीए संशोधन का महत्व

हालांकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से वेतन और पेंशन के ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन इन सिफारिशों को अंतिम रूप लेने और लागू होने में अभी समय लगेगा. तब तक, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कर्मचारियों को तात्कालिक राहत देने के लिए सरकार के पास डीए ही एकमात्र जरिया है. ऐसे में, जुलाई 2026 से होने वाली यह संभावित बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय में एक समयोचित सुधार साबित होगी.