8th Pay Commission Salary Hike: 8वें वेतन आयोग का क्या न्यूनतम वेतन ₹72,000 होगा? जानें आधिकारिक प्रस्ताव और दावों की सच्चाई

8th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. विशेष रूप से ₹72,000 के न्यूनतम वेतन का आंकड़ा सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है. लेकिन क्या यह आंकड़ा आधिकारिक है या केवल एक अनुमान? ताजा रिपोर्टों के अनुसार, ₹72,000 की राशि सरकार को सौंपे गए किसी भी औपचारिक प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है. कर्मचारी संगठनों की मान्यता प्राप्त संस्था 'नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' (NC-JCM) ने आधिकारिक तौर पर ₹69,000 के न्यूनतम मूल वेतन और 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है.

क्या ₹72,000 की मांग आधिकारिक है?

इसका सीधा जवाब है- नहीं. ₹72,000 का आंकड़ा किसी आधिकारिक मांग के बजाय विभिन्न फिटमेंट फैक्टर परिदृश्यों के आधार पर की गई गणनाओं और अनुमानों से निकला है. कुछ काल्पनिक गणनाओं में वेतन का स्तर ₹72,000 के करीब पहुंच जाता है, जिससे कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई है. यह समझना महत्वपूर्ण है कि 'न्यूनतम मूल वेतन' सभी कर्मचारियों के लिए आधार तय करता है, जबकि 'अनुमानित वेतन' ग्रेड, अनुभव और भत्तों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission Salary Hike: 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ 8वां वेतन आयोग; जूनियर कर्मचारियों या सीनियर अधिकारियों, किसे मिलेगा ज्यादा फायदा?

आधिकारिक प्रस्ताव में क्या है?

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, NC-JCM (स्टाफ साइड) ने सरकार को जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें निम्नलिखित मुख्य मांगें रखी गई हैं:

न्यूनतम मूल वेतन: ₹69,000

फिटमेंट फैक्टर: 3.83

यह प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग के लिए परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है. कर्मचारियों की मांग है कि महंगाई और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वेतन संरचना में इसी अनुपात में वृद्धि की जाए.

₹72,000 को लेकर भ्रम क्यों?

₹72,000 के आंकड़े को लेकर भ्रम के कई कारण हैं:

मीडिया और सोशल मीडिया पर विभिन्न काल्पनिक वेतन गणनाएं.

संशोधित 'पे मैट्रिक्स' के स्तरों को लेकर चल रही चर्चा.

अनुमानित आंकड़ों को आधिकारिक प्रस्ताव के रूप में गलत तरीके से पेश करना.

अभी तक सरकार या वेतन आयोग की ओर से ऐसे किसी भी आंकड़े की पुष्टि नहीं की गई है.

कर्मचारियों को अब क्या उम्मीद करनी चाहिए?

वर्तमान में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत किसी भी वेतन ढांचे को अंतिम रूप नहीं दिया है. हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही अंतिम सिफारिशें की जाएंगी, जिन्हें लागू करने से पहले कैबिनेट की आधिकारिक मंजूरी की आवश्यकता होगी.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू 'फिटमेंट फैक्टर' होगा जिसे केंद्र सरकार मंजूर करेगी, क्योंकि यही वास्तविक वेतन वृद्धि का निर्धारण करेगा. तब तक, ₹72,000 जैसे आंकड़ों को केवल अनुमान ही माना जाना चाहिए. कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि वे वेतन वृद्धि के साथ-साथ भत्तों में बढ़ोतरी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसी मांगों पर भी जोर दे रहे हैं.