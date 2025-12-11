IndiGo Crisis: बुरी तरह से प्रभावित यात्रियों को ₹10,000 तक के ट्रैवल वाउचर देगी इंडिगो, जानें पूरी डिटेल

इंडिगो/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

IndiGo Crisis: इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रा करने वाले और कुछ एयरपोर्ट पर कई घंटों तक फंसे रहने वाले कस्टमर्स को ₹10,000 तक के ट्रैवल वाउचर देगी. इंडिगो (IndiGo) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है.

पोस्ट में लिखा है- ‘इंडिगो दुख के साथ स्वीकार करता है कि 3/4/5 दिसंबर को यात्रा करने वाले हमारे कुछ कस्टमर्स कुछ एयरपोर्ट पर कई घंटों तक फंसे रहे और भीड़भाड़ के कारण उनमें से कई को बहुत ज्यादा परेशानी हुई. हम ऐसे कस्टमर्स को 10,000 रुपये के ट्रैवल वाउचर देंगे. इन ट्रैवल वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी भविष्य की यात्रा के लिए किया जा सकता है.’ यह भी पढ़ें: IndiGo Crisis: इंडिगो चेयरमैन ने सरकारी नियमों को प्रभावित करने के आरोपों को किया खारिज, बोले- ‘ये दावे गलत हैं’

यात्रियों को ₹10,000 तक के ट्रैवल वाउचर देगी इंडिगो

इंडिगो ने कहा कि यह मुआवजा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत किए गए वादे के अलावा है, जिसके अनुसार एयरलाइन उन कस्टमर्स को 5,000 रुपए से 10,000 रुपए का मुआवजा देगी जिनकी फ्लाइट्स डिपार्चर टाइम से 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गई थीं. यह मुआवजा फ्लाइट के ब्लॉक टाइम पर निर्भर करेगा.

इंडिगो में, हम आपको वैसा ही अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जैसा आप हमसे उम्मीद करते हैं - सुरक्षित, आसान और भरोसेमंद. हमें आपकी फिर से सेवा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद.

वहीं इससे पहले इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने बुधवार को एक वीडियो बयान जारी कर एयरलाइन पर लगे सभी गंभीर आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा, ‘पिछले सप्ताह में हमें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा—कुछ सही, कुछ गलत.’ उन्होंने स्वीकार किया कि ‘सही आलोचना’ में ग्राहकों को हुई असुविधा, यात्रियों, सरकार, शेयरहोल्डर्स और कर्मचारियों के प्रति जवाबदेही शामिल है, लेकिन उन्होंने उन आरोपों को ‘गलत और निराधार’ बताया, जिनमें कहा जा रहा है कि इंडिगो ने खुद यह संकट खड़ा किया.