Kerala Shocker: प्राइवेट पार्ट पर मारा पेपर स्प्रे और स्टेपलर, केरल के कपल ने 2 युवकों के साथ की हैवानियत

अलप्पुझा, केरल: केरल (Kerala)से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक कपल ने दो युवक के साथ अमानवीय मारपीट (Inhumane Assault) और अत्याचार किए. बताया जा रहा है महिला ने पहले युवकों को अपने घर बुलाया और इसके बाद पति के साथ मिलकर युवकों के साथ मारपीट की. आरोपियों के नाम जयेश और रश्मी बताया जा रहा है. आरोप है कि कपल ने पहले युवकों पर मिर्ची स्प्रे (Pepper Spray) किया, फिर बेरहमी से पिटाई की और उनके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया.

इतना ही नहीं, उन्होंने युवकों से कीमती सामान और पैसे भी लूटे और उन्हें सुनसान स्थान पर छोड़ दिया. ये घटनाएं 1 से लेकर 5 सितंबर के बीच हुई है. ये भी पढ़े:Kerala: कोझिकोड में ईंटों से लदे ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर, बाल-बाल बची, वीडियो आया सामने

1 से 5 सितंबर के बीच हुई घटनाएं

जानकारी के मुताबिक़ यह पूरी वारदात 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच की है.1 सितंबर को कपल ने अलप्पुझा जिले (Alappuzha District) के नीलमपेरूर के एक युवक को घर बुलाकर प्रताड़ित किया.5 सितंबर को कपल ने पथनमथिट्टा जिले (Pathanamthitta District) के रन्नी के एक अन्य युवक को निशाना बनाया. पहले उसे लोहे की रॉड से पीटा गया और फिर उसके शरीर और प्राइवेट पार्ट्स पर पर 23 जगह स्टेपलर से वार किए गए. इसके बाद उसका मोबाइल और पैसे छीन लिए गए और उसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया.पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि रश्मी के दोनों पीड़ित युवकों के साथ संबंध थे. जब जयेश को व्हाट्सएप चैट्स के जरिए इसका पता चला तो वह भड़क गया. उसने बदला लेने की योजना बनाई और इस प्लान में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीड़ितों की शिकायत और सबूतों के आधार पर पुलिस (Police) ने जयेश और रश्मी को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया है. कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.