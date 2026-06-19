जल संकट का असर: महाराष्ट्र में गहराए सूखे के बीच 'Imagicaa Water Park' आज से अस्थायी रूप से बंद; थीम पार्क रहेगा खुला

इमैजिका वाटर पार्क (Photo Credits: File Image)

मुंबई/खोपोली, 19 जून: महाराष्ट्र में गहराते जल संकट और एल नीनो (El Niño) के प्रभाव के बीच मुंबई और पुणे के बीच स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल 'इमैजिका वाटर पार्क' (Imagicaa Water Park) को आज (शुक्रवार) से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. कंपनी ने यह कदम राज्य के सिंचाई विभाग (Irrigation Department) से मिले उस निर्देश के बाद उठाया है, जिसमें आस-पास के बांधों में पानी के गंभीर रूप से घटते स्तर को देखते हुए पानी खींचने पर रोक लगाने को कहा गया था. इमैजिकावर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड (Imagicaaworld Entertainment Ltd) ने शेयर बाजारों को दी नियामकीय जानकारी में बताया कि यह निलंबन 19 जून 2026 से प्रभावी हो गया है और स्थिति में सुधार होने तक वाटर पार्क बंद रहेगा. यह भी पढ़ें: Maharashtra Monsoon Update: मुंबई-पालघर में लू का अलर्ट, जानें आपके जिले में आज बारिश होगी या सताएगी उमस भरी गर्मी

केवल वाटर पार्क बंद, थीम पार्क में एंट्री जारी

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से पानी के उपयोग पर लगाई गई इस 100% पाबंदी का असर केवल खोपोली (खालापूर तालुका, रायगढ़ जिला) स्थित वाटर पार्क के कमर्शियल ऑपरेशंस पर पड़ा है. इस परिसर में स्थित अन्य आकर्षण, जैसे— इमैजिका थीम पार्क (Theme Park), स्नो पार्क (Snow Park), ट्रैम्पोलिन पार्क और नोवोटेल इमैजिका होटल पूरी तरह खुले हुए हैं और वहां सामान्य दिनों की तरह कामकाज जारी रहेगा, क्योंकि इनमें वाटर पार्क की तुलना में बेहद कम पानी की आवश्यकता होती है.

वित्तीय नुकसान का आकलन और बीमा का विकल्प

पीक समर और छुट्टियों के सीजन के दौरान वाटर पार्क का बंद होना कंपनी के राजस्व के लिए एक तात्कालिक झटका माना जा रहा है. कंपनी प्रबंधन फिलहाल इस शटडाउन से होने वाले संभावित नुकसान का आकलन कर रहा है.

नियामकीय फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि यदि पानी की स्थिति सुधरने पर परिचालन जल्द ही दोबारा शुरू हो जाता है, तो समग्र वित्तीय प्रभाव सीमित या गैर-महत्वपूर्ण (Non-material) हो सकता है. इसके साथ ही, कंपनी अनिश्चित अवधि के इस व्यवधान से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अपनी 'लॉस ऑफ प्रॉफिट' (Loss of Profit) पॉलिसी के तहत बीमा कंपनियों से संपर्क करने की योजना बना रही है, हालांकि इस स्थिति में क्लेम की स्वीकार्यता अभी तय नहीं है.

मुंबई और आस-पास के इलाकों में पानी की भारी किल्लत

यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब पूरा महाराष्ट्र और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) गंभीर जल संकट से जूझ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कोंकण क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के अटक जाने के कारण जलाशयों में पानी का स्टॉक बेहद नाजुक स्तर पर पहुंच गया है.

इससे पहले, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी मुंबई के सभी स्विमिंग पूलों को पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने का सर्कुलर जारी किया था और पूरे शहर में 10% से 20% तक पानी की कटौती लागू है. बांधों और स्थानीय जलाशयों में पानी का स्तर गंभीर रूप से कम होने के कारण ही सिंचाई विभाग को मनोरंजन पार्कों के लिए पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कड़े कदम उठाने पड़े हैं.

प्रबंधन ने कहा है कि वे सिंचाई विभाग के दिशा-निर्देशों और मॉनसून की प्रगति पर लगातार नजर रख रहे हैं. जैसे ही पानी की उपलब्धता सामान्य होगी, वाटर पार्क को दोबारा खोलने की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी.