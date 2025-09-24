UPI ने किया कमाल: खोया हुआ फोन वापस दिलाने में बना मददगार, ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता दिल

UPI Cash Withdrawal

आजकल भारत में लगभग हर कोई ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल करता है. दुकान पर चाय पीने से लेकर बड़े मॉल में शॉपिंग तक, UPI हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेमेंट करने वाला यह सिस्टम आपका खोया हुआ कीमती सामान भी वापस दिला सकता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर एक ऐसी ही कहानी वायरल हो रही है, जिसमें एक पति ने बताया कि कैसे UPI और एक ईमानदार ऑटो-रिक्शा वाले की वजह से उनकी पत्नी का खोया हुआ फोन वापस मिल गया.

क्या है पूरा मामला?

Reddit पर एक यूजर ने "UPI ने मेरी पत्नी का फोन वापस दिलाने में मदद की" टाइटल के साथ अपनी कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि वह और उनकी पत्नी एक बैटरी रिक्शा से कहीं गए थे. कुछ देर बाद पत्नी को एहसास हुआ कि उनका फोन गायब है. मुश्किल यह थी कि उस फोन में सिम कार्ड भी नहीं था, इसलिए उस पर कॉल करना भी नामुमकिन था.

पहले तो उन्हें लगा कि शायद फोन किसी ने चुरा लिया है, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि हो सकता है फोन रिक्शा में ही गिर गया हो.

UPI बना उम्मीद की किरण

पति ने बताया कि उन्होंने रिक्शा वाले को किराया UPI से दिया था. उन्होंने तुरंत अपनी पेमेंट हिस्ट्री चेक की, लेकिन वहां सिर्फ ड्राइवर की UPI आईडी दिख रही थी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं. यह देखकर उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी और मान लिया कि अब फोन वापस नहीं मिलेगा.

कहानी में आया दिलचस्प मोड़

जब पति-पत्नी निराश होकर घर लौट रहे थे, तभी पति के फोन पर एक मैसेज आया. मैसेज में लिखा था कि उनके बैंक खाते में 1 रुपया जमा हुआ है. जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा.

यह 1 रुपया उसी ऑटो ड्राइवर ने भेजा था. पैसे भेजने के साथ उसने एक मैसेज भी लिखा था, "plz call (उसका कॉन्टैक्ट नंबर)". यह देखकर पति को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. उन्होंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया. ऑटो वाला उनके कॉल का ही इंतजार कर रहा था.

ड्राइवर ने उनसे कहा कि वे जहां हैं, वहीं रुकें. कुछ ही देर में वह खुद वहां आकर उन्हें फोन सौंप गया. फोन वापस मिलने के बाद, पति ने ड्राइवर की ईमानदारी के लिए उसे इनाम भी दिया.

यूजर ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, "यह UPI ही था जिसने मेरी पत्नी का फोन वापस दिलाया. अगर मैंने उसे कैश में पेमेंट की होती, तो उसके पास मुझसे संपर्क करने का कोई और तरीका नहीं होता."

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "इस कहानी का असली हीरो तो वह ईमानदार ऑटो रिक्शा ड्राइवर है."

वहीं, कुछ अन्य यूजर्स ने भी अपने ऐसे ही अनुभव साझा किए, जहां UPI की वजह से उनका खोया हुआ सामान वापस मिला. यह घटना दिखाती है कि टेक्नोलॉजी और इंसान की अच्छाई मिलकर कैसे मुश्किलों को आसान बना सकते हैं.