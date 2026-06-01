Monsoon in Kerala: केरल तट तक पहुंचा मानसून, झमाझम बारिश का दौर शुरू; IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम का पूर्वानुमान (Photo Credits: File Image)

Monsoon in Kerala: देश भर में लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) ने केरल के तट पर दस्तक दे दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार, 1 जून 2026 को संकेत दिए हैं कि मानसून केरल के दरवाजे पर पहुंच चुका है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य भर में बारिश की गतिविधियों में भारी बढ़ोतरी का अनुमान जताया है.

सात जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

मानसून के आगमन के साथ ही केरल में तेज और लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए आईएमडी (IMD) ने इस हफ्ते राज्य के सात जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. बुधवार और गुरुवार को अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, गुरुवार को पठानमथिट्टा और कोझिकोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट रहेगा. स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. यह भी पढ़े: Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 जून तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा

मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन जिलों के कुछ हिस्सों में कम समय के भीतर 11 से 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है. इतनी तेज बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ (Flash Flood) और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन (Landslides) का खतरा बढ़ जाता है. आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने स्थिति पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. राज्य के कई अन्य हिस्सों में 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया है.

मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है. खराब मौसम और अशांत समुद्री परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों ने मछुआरों को अगले आदेश तक समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी है.

राहत के बीच स्थानीय प्रशासन मुस्तैद

एक तरफ जहां लोग हफ्तों की भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद में मानसून का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. जलभराव की स्थिति से बचने के लिए राज्य भर में नालों, नहरों और जलमार्गों की सफाई का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है. केरल में मानसून का यह आगमन देश के अन्य हिस्सों में भी आने वाले समय में बारिश और कृषि गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत है.