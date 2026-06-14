वायरल '₹370 की बिरयानी' टिप्पणी पर हिमांशु जांगड़ा ने तोड़ी चुप्पी, पूर्व बॉस के साथ बातचीत का वीडियो आया सामने (Watch Video)

हिमांशु जांगड़ा (Photo Credits: Instagram/starvik.design)

गुरुग्राम, 14 जून: सोशल मीडिया (Social Media) पर व्यापक आक्रोश पैदा करने वाले '₹370 की बिरयानी' (Biryani for ₹370) विवाद के मुख्य पात्र हिमांशु जांगड़ा ने स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे (Praneet More) के शो में शामिल होने पर गहरा पछतावा जताया है. गुरुग्राम स्थित कंपनी 'स्टारविक डिजाइन' के अपने पूर्व बॉस विवेक विश्वकर्मा के साथ एक वीडियो बातचीत में जांगड़ा ने खुलासा किया कि इस वायरल वीडियो के बाद उनके जीवन में भारी उथल-पुथल मच गई है. हिमांशु ने बताया कि चौतरफा ट्रोलिंग के कारण वे सामाजिक रूप से पूरी तरह अलग-थलग पड़ गए हैं, उनकी नौकरी छूट चुकी है और पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. उन्होंने यह भी दावा किया कि शो के दौरान उनके द्वारा सुनाई गई डेट की कहानी मनोरंजन के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई थी और वह आंशिक रूप से मनगढ़ंत थी. यह भी पढ़ें: VIDEO: ₹370 बिरयानी विवाद पर भड़कीं पूनम पांडे, कहा- 'हमारे पीरियड्स के पैड्स इससे महंगे होते हैं'

नौकरी छूटी और कानूनी शिकंजे में फंसे हिमांशु

विवेक विश्वकर्मा के साथ बातचीत में हिमांशु जांगड़ा ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद से उनका और उनके परिवार का जीना मुश्किल हो गया है. शुरुआत में उनके गृहनगर के लोगों और माता-पिता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एक हफ्ते बाद जब रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने वीडियो देखा, तो उनके माता-पिता को समाज में भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.

हिमांशु ने कहा, "सर, अभी मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बहुत तनाव में हूं. जब मैं अपने परिवार को देखता हूं, तो मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैं उस शो में क्यों गया." इस विवाद का असर उनकी पेशेवर जिंदगी पर भी पड़ा. उनकी कंपनी के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और बिजनेस ऑपरेशन्स पर प्रभाव पड़ने के कारण प्रबंधन ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया. इसके साथ ही हिमांशु ने पुष्टि की कि उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो चुका है और उन्हें कानूनी नोटिस भी मिल चुका है.

मंच पर दबाव और कहानी को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का दावा

गुरुग्राम में आयोजित उस लाइव कॉमेडी शो को याद करते हुए हिमांशु ने स्पष्ट किया कि वे अपने जीवन में पहली बार किसी लाइव स्टैंड-अप इवेंट को देखने गए थे. वहां के माहौल और अन्य लोगों की बातें सुनकर वे दबाव में आ गए और मनोरंजन के लिए अपनी कहानी में झूठी बातें जोड़ दीं.

हिमांशु ने अपने पूर्व बॉस से कहा, "मैंने जिस लड़की के बारे में बात की, उसके साथ मैंने कुछ समय के लिए डेटिंग की थी, लेकिन जो बातें मैंने वहां बोलीं वे पूरी तरह सच नहीं थीं. जब मैंने देखा कि अन्य लोग अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं, तो मैंने भी उसमें कुछ मिर्च-मसाला लगा दिया. यह मेरी बदकिस्मती थी, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे शब्द गलत थे और मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं. मेरी ऐसी मानसिकता या मंशा नहीं है." उन्होंने अपने बचाव में यह भी कहा कि उनके दफ्तर में कई महिला सहकर्मी थीं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत नहीं की. कंपनी की आंतरिक समीक्षा में भी महिला कर्मचारियों ने हिमांशु के व्यवहार को पेशेवर और सम्मानजनक बताया है.

क्या है '₹370 की बिरयानी' विवाद की पृष्ठभूमि?

यह पूरा विवाद मुंबई के कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक लाइव क्राउड-वर्क शो के दौरान शुरू हुआ था. वायरल क्लिप में हिमांशु जांगड़ा एक महिला के साथ अपनी डेट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उस महिला के लिए चिकन बिरयानी पर ₹370 खर्च किए थे. इसके बाद वे आपत्तिजनक लहजे में कहते हैं, "मैंने कहा कि ₹370 लगे हैं तो उसे तो वसूल तो करूंगा ही." उनके इस बयान से साफ जाहिर हो रहा था कि वे पैसे खर्च करने के बदले शारीरिक संबंध बनाने को अपना अधिकार समझ रहे थे.

बाद में सामने आए वीडियो के एक लंबे हिस्से में हिमांशु को एक पार्क में महिला की सहमति के बिना शारीरिक रूप से आगे बढ़ने (जबरदस्ती करने) की घटना का वर्णन करते सुना गया, जिस पर कॉमेडियन हंसते रहे और दर्शक तालियां बजाते दिखे. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर यौन उत्पीड़न और जबरदस्ती को हल्के में लेने के लिए शो की चौतरफा निंदा की गई. यह भी पढ़ें: Rs 370 Biryani Row: बिरयानी विवाद पर भड़के सीएम फडणवीस, कहा- 'कॉमेडियंस को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए'; VIDEO

मुंबई पुलिस और साइबर सेल की सख्त कार्रवाई

जनता के बढ़ते आक्रोश के बाद मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर #BiryaniIsNotConsent हैशटैग के साथ एक जन जागरूकता पोस्ट जारी कर स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का खर्च सहमति का विकल्प नहीं हो सकता.

बढ़ते विवाद के बीच कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया. इसके अतिरिक्त, इंटरनेट पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में महाराष्ट्र साइबर सेल ने हिमांशु जांगड़ा और प्रणीत मोरे दोनों के खिलाफ एक औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है, जिसके तहत मामले की जांच जारी है.