Heatwave Alert: दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का सितम, आज 46°C छू सकता है पारा, IMD ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

हीटवेव का प्रकोप (Photo Credits: File Image)

Heatwave in Delhi-NCR: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) और पूरे एनसीआर (NCR) क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भीषण गर्मी और चिलचिलाती लू (Scorching Heat and Blistering Hot Winds) का सितम शुक्रवार को भी जारी रहा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert) जारी किया है. पिछले कुछ दिनों में तापमान में आई भारी बढ़ोतरी के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है. दोपहर के समय चल रही तेज और शुष्क गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 22, 2026: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण लू का प्रकोप; मुंबई में उमस और दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट

सुबह से ही तपा रही है धूप, वॉकर्स ने बदला समय

स्थानीय निवासियों के अनुसार, अब सुबह के समय भी राहत नहीं मिल रही है. मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों का कहना है कि पहले जो मौसम सुबह 6 बजे तक सुहावना रहता था, वह अब सुबह 5 बजे से ही बेहद असहज और गर्म होने लगा है. सुबह 8 से 9 बजे के बाद धूप इतनी तेज हो जाती है कि तापमान सीधा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस को छूने लगता है, और यह स्थिति शाम 4 बजे तक बनी रहती है.

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का कहर जारी

Delhi: Scorching heat and heatwave conditions continue to affect residents across Delhi-NCR, with the IMD issuing a heatwave alert for the national capital. pic.twitter.com/2wGd3P9DlQ — IANS (@ians_india) May 22, 2026

VIDEO | Delhi: Morning visuals from Kartavya Path, India Gate areas. Delhi reeled under another day of heat on Thursday, recording its warmest May night in nearly 14 years, with heatwave conditions persisting for the fourth consecutive day in parts of the city.#DelhiNews… pic.twitter.com/1ufVtCCDy5 — Press Trust of India (@PTI_News) May 22, 2026

अगले 5 दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' और 46°C का अनुमान

मौसम की गंभीरता को देखते हुए आईएमडी ने अपनी चेतावनी को 'येलो' से अपग्रेड करके 'ऑरेंज अलर्ट' में बदल दिया है, जो अगले पांच दिनों तक प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज 22 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी दोपहर और शाम के समय तेज सतही हवाओं (Strong Surface Winds) के साथ भीषण लू चलने की आशंका है.

मौसम विभाग का कहना है कि इस 'ऑरेंज अलर्ट' का मतलब है कि लोग भीषण गर्मी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें. यह मौसम बच्चों, बुजुर्गों, फील्ड में काम करने वाले मजदूरों और पहले से बीमार व्यक्तियों के लिए हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ा देता है.

14 साल में मई की सबसे गर्म रात और बिजली संकट

दिल्ली में न केवल दिन का पारा चढ़ रहा है, बल्कि रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो रही हैं। गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 14 वर्षों में मई के महीने की सबसे गर्म रात रही. इससे पहले 26 मई 2012 को न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. पूरे उत्तर भारत की बात करें तो बुधवार को उत्तर प्रदेश का बांदा 48 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा.

इस भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में बिजली की खपत में भी रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है. इस सीजन में दिल्ली की पीक पावर डिमांड (Peak Power Demand) 7,700 मेगावाट को पार कर चुकी है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि हीटवेव इसी तरह जारी रही तो बिजली की मांग और बढ़ सकती है. यह भी पढ़ें: Mumbai Weather IMD Alert: मुंबई में भीषण गर्मी से राहत के आसार, अगले 48 घंटों में प्री-मानसून बारिश की संभावना

हवा की गुणवत्ता भी हुई 'खराब'

गर्मी और शुष्क हवाओं के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता (Air Quality) भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है. दिल्ली के विभिन्न इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) इस प्रकार दर्ज किया गया:

आनंद विहार: 282

नरेला: 253

पूसा: 251

ओखला फेज-2: 249

आया नगर: 240

प्रशासन और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे दोपहर के समय बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें, शरीर में पानी की कमी न होने दें, हल्के और सूती कपड़े पहनें और ओआरएस या नींबू पानी का सेवन करते रहें.