Happy Diwali 2025: दीवाली पर दिल्ली का इंडिया गेट झिलमिलाती रोशनी से नहाया; देखें VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Happy Diwali 2025: दिल्ली समेत देशभर में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम और रौनक के साथ मनाया जा रहा है. देश की राजधानी में स्थित इंडिया गेट (India Gate ) को खासतौर पर इस मौके पर सुंदर रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है. रात के अंधेरे में इंडिया गेट की यह जगमगाती सुंदरता पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है. लोग यहां आकर दिवाली की खुशियां मनाते हुए इसकी चमक का आनंद ले रहे हैं.

इंडिया गेट झिलमिलाती रोशनी से नहाया