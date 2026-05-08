Gold Rate Today, May 8, 2026: सोने की कीमतों में लगी आग, 24 कैरेट गोल्ड ₹1,53,000 के पार; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत अपने शहर के लेटेस्ट रेट्स जानें

Gold Rate Today, May 8, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market) में शुक्रवार, 8 मई 2026 को सोने की कीमतों (Gold Rates) में जबरदस्त मजबूती देखी जा रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते भारत के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोना ₹1,53,000 प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर के पास कारोबार कर रहा है. वैश्विक स्तर पर सोने की हाजिर कीमतें $4,700 प्रति औंस के आसपास बनी हुई हैं, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, May 7, 2026: सोने की कीमतों में मामूली उछाल, ₹1.52 लाख के पार पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड; जानें अपने शहर का भाव
महानगरों में सोने का हाल
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की खुदरा कीमत ₹1,53,150 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,40,400 पर स्थिर है. मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में भी कीमतें इसी स्तर के आसपास बनी हुई हैं, जबकि चेन्नई में स्थानीय करों के कारण सोना थोड़ा और महंगा बिक रहा है.
क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई की चिंताओं ने निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित किया है. इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी ने भी आयात को महंगा कर दिया है. घरेलू स्तर पर शादियों का सीजन होने के कारण मांग में निरंतरता बनी हुई है, जो कीमतों को नीचे नहीं आने दे रही है.
प्रमुख शहरों के आज के भाव (प्रति 10 ग्राम):
|शहर
|24K गोल्ड (₹)
|22K गोल्ड (₹)
|दिल्ली
|₹1,53,150
|₹1,40,400
|मुंबई
|₹1,53,000
|₹1,40,250
|चेन्नई
|₹1,53,830
|₹1,41,010
|कोलकाता
|₹1,53,000
|₹1,40,250
|अहमदाबाद
|₹1,53,050
|₹1,40,300
|जयपुर
|₹1,53,150
|₹1,40,400
नोट: उपरोक्त कीमतों में 3% जीएसटी और मेकिंग चार्जेस शामिल नहीं हैं।
निवेशकों के लिए सलाह
पिछले एक साल में सोने ने लगभग 30% से अधिक का रिटर्न दिया है. हालांकि, मौजूदा रिकॉर्ड स्तरों पर वित्तीय सलाहकार सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. भौतिक सोने के अलावा, गोल्ड ईटीएफ (ETFs) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGBs) को सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक तनाव जारी रहता है, तो आने वाले हफ्तों में बाजार में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.