Gold Rate Today, May 28, 2026: 24 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,58,280 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर; जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित अपने शहर के रेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, May 28, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market) में कई दिनों के लगातार उतार-चढ़ाव के बाद आज, गुरुवार (28 मई 2026) को सोने की खुदरा कीमतों (Gold Retail Prices) में एक मामूली सा सुधार या स्थिरता देखी जा रही है. व्यावसायिक वेबसाइट 'गुड रिटर्न्स' (Good Returns) के ताजा ट्रैकिंग आंकड़ों के मुताबिक, देश में आज 24 कैरेट (99.9% शुद्धता) वाले सोने का भाव बीते कल के बंद भाव से महज 10 रुपये की नाममात्र गिरावट के साथ 1,58,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आकर टिक गया है. इसी तरह, पारंपरिक आभूषणों के निर्माण में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले 22 कैरेट (91.6% शुद्धता) सोने का दाम भी 10 रुपये की नाममात्र कमी के साथ 1,45,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर समायोजित हुआ है. मूल्य में आए इस बेहद सूक्ष्म बदलाव के कारण देश के अधिकांश बड़े शहरों में खुदरा दरें स्थिर और मजबूत बनी हुई हैं. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, May 27, 2026: शादियों के सीजन के बीच रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित अपने शहर के 22K और 24K के ताजा दाम जानें

राष्ट्रीय स्तर पर प्रति ग्राम और विभिन्न कैरेट का मूल्य विभाजन

सर्राफा बाजार में आज दर्ज की गई इस मामूली गिरावट के बाद देश भर में विभिन्न शुद्धता वाले सोने के प्रति ग्राम और मल्टी-ग्राम के भाव इस प्रकार तय किए गए हैं:

24 कैरेट सोना (9% शुद्धता): इसका मूल्य 1 ग्राम के लिए 15,828 रुपये और 10 ग्राम के लिए 1,58,280 रुपये चल रहा है.

इसका मूल्य 1 ग्राम के लिए 15,828 रुपये और 10 ग्राम के लिए 1,58,280 रुपये चल रहा है. 22 कैरेट सोना (6% शुद्धता): आभूषणों के लिए इसके दाम 1 ग्राम के लिए 14,509 रुपये और 10 ग्राम के लिए 1,45,090 रुपये ट्रैक किए गए हैं.

आभूषणों के लिए इसके दाम 1 ग्राम के लिए 14,509 रुपये और 10 ग्राम के लिए 1,45,090 रुपये ट्रैक किए गए हैं. 18 कैरेट सोना (कम शुद्धता): आधुनिक, हल्के वजन और हीरे जड़ित (Diamond-Studded) गहनों के लिए लोकप्रिय हो रहे 18 कैरेट सोने का भाव 118,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.

देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)

स्थानीय बाजारों की मांग, परिवहन लॉजिस्टिक्स और राज्यों के म्यूनिसिपल टैक्स या चुंगी के कारण देश के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिलता है. देश के 15 मुख्य शहरों में आज के भाव की सूची नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है:

शहर 22 कैरेट गोल्ड (₹/10 ग्राम) 24 कैरेट गोल्ड (₹/10 ग्राम) मुंबई ₹1,45,090 ₹1,58,280 दिल्ली ₹1,45,240 ₹1,58,430 चेन्नई ₹1,46,490 ₹1,59,810 कोलकाता ₹1,45,090 ₹1,58,280 बेंगलुरु ₹1,45,090 ₹1,58,280 हैदराबाद ₹1,45,090 ₹1,58,280 पुणे ₹1,45,090 ₹1,58,280 अहमदाबाद ₹1,45,140 ₹1,58,330 जयपुर ₹1,45,240 ₹1,58,430 लखनऊ ₹1,45,240 ₹1,58,430 नोएडा ₹1,45,240 ₹1,58,430 गाजियाबाद ₹1,45,240 ₹1,58,430 गुरुग्राम ₹1,45,240 ₹1,58,430 भोपाल ₹1,45,140 ₹1,58,330 जोधपुर ₹1,45,790* ₹1,59,030* श्रीनगर ₹1,45,790* ₹1,59,030*

(नोट: तारांकित (*) शहरों के दाम सांकेतिक हैं और स्थानीय मांग के आधार पर बदल सकते हैं)

महानगरों के तुलनात्मक अध्ययन में चेन्नई में सोने की दरें राष्ट्रीय बेसलाइन से काफी ऊपर बनी हुई हैं, जहां 24 कैरेट सोना ₹15,981 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹14,649 प्रति ग्राम के स्तर पर बिक रहा है. इसके विपरीत, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहर बेसलाइन को साझा करते हुए बहुत ही तंग दायरे में टिके हैं.

मई महीने का ऐतिहासिक संदर्भ और उतार-चढ़ाव

आज सोने की कीमतों में दर्ज की गई यह सिंगल-डिजिट की मामूली नरमी, कीमती धातुओं के लिए अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले रहे इस चालू माह के अंतिम सप्ताह में आई है. ऐतिहासिक डेटा के अनुसार, समग्र रूप से मई 2026 के महीने में सोने की कीमतों में 5 प्रतिशत से अधिक की बड़ी वृद्धि दर्ज की जा चुकी है.

इस महीने का उच्चतम स्तर (Peak) 14 मई को देखा गया था, जब 24 कैरेट सोने की कीमतें ₹16,233 प्रति ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर जा पहुंची थीं. इसके विपरीत, महीने की सबसे निचली दर 5 मई को दर्ज हुई थी, जब शुद्ध सोना एक समय गिरकर ₹14,918 प्रति ग्राम तक आ गया था, जिसके बाद इसमें लगातार रिकवरी देखी गई.

दामों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक; अलग से लगेगा GST

कमोडिटी और बाजार विश्लेषकों के अनुसार, आज सोने के भाव में देखी गई इस बेहद मामूली गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक सराफा काउंटरों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों का स्थिर होना और अमेरिकी डॉलर (USD) के मुकाबले भारतीय रुपये (INR) की विनिमय दर का संतुलित बने रहना है.

घरेलू स्तर पर आभूषण निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि यद्यपि यह दैनिक डिजिटल डेटा बाजार के लिए एक आवश्यक बेंचमार्क प्रदान करता है, लेकिन उपभोक्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि दुकानों से वास्तविक ओवर-द-काउंटर खरीदारी करते समय इस अंतिम खुदरा मूल्य पर 3 प्रतिशत का वस्तु एवं सेवा कर (GST) और स्थानीय आभूषण मेकिंग चार्जेस (घड़ाई शुल्क) अलग से देय होते हैं.