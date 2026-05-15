Gold Rate Today, May 15, 2026: सोने की कीमतों में भारी उछाल, 24 कैरेट गोल्ड ₹1.54 लाख के पार; जानें अपने शहर का भाव

नई दिल्ली, 15 मई: भारत के घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में भारी तेजी दर्ज की गई. केंद्र सरकार द्वारा सोने और चांदी पर 'इम्पोर्ट ड्यूटी' (आयात शुल्क) बढ़ाकर 15% करने के फैसले ने कीमतों को नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है. सरकार का यह कदम व्यापार घाटे को कम करने और रुपये पर पड़ रहे दबाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, श्रीनगर, जोधपुर, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सोने के ताज़ा रेट देखें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, May 14, 2026: सोने की कीमतों में भारी उछाल, सरकार ने बढ़ाया आयात शुल्क, जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आज के ताजा भाव

प्रमुख शहरों में सोने के दाम: चेन्नई सबसे महंगा

'गुडरिटर्न्स' (GoodReturns) के आंकड़ों के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की कीमत ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई है. वहीं, 22 कैरेट सोने की दरें ₹1.42 लाख के करीब बनी हुई हैं. स्थानीय बाजार की मांग और करों के कारण चेन्नई में कीमतें अन्य महानगरों की तुलना में सबसे अधिक देखी जा रही हैं.

प्रमुख शहरों में आज की दरें (प्रति 10 ग्राम):

शहर 22K गोल्ड (INR) 24K गोल्ड (INR) दिल्ली 1,41,310 1,54,140 मुंबई 1,41,160 1,53,990 चेन्नई 1,43,310 1,56,340 कोलकाता 1,41,160 1,53,990 बेंगलुरु 1,41,160 1,53,990 जयपुर 1,41,310 1,54,140

बढ़ती कीमतों के पीछे के कारण

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले ही सोने की मांग बढ़ी हुई थी। भारत में आयात शुल्क में वृद्धि ने घरेलू कीमतों को और हवा दी है. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले शादी-ब्याह के सीजन को देखते हुए मांग मजबूत रहेगी, जिससे कीमतों में गिरावट की संभावना फिलहाल कम है.

उद्योग विशेषज्ञों की चिंता

बाजार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आयात शुल्क में इतनी भारी बढ़ोतरी से सोने की तस्करी (Smuggling) को बढ़ावा मिल सकता है. साल 2024 में सरकार द्वारा शुल्क कम किए जाने के बाद अनौपचारिक आवक में कमी आई थी, लेकिन अब फिर से इसके बढ़ने का खतरा है. इसके अतिरिक्त, ऊंचे दाम मध्यम वर्ग की खरीदारी की क्षमता और आभूषण उद्योग की मांग को भी प्रभावित कर सकते हैं.