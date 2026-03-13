Gold Rate Today, March 13, 2026: भारत में सोने की कीमतों में हल्की बढ़त, 24 कैरेट का भाव ₹1,63,800 के पार; जानें अपने शहर का रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

Gold Rate Today, March 13, 2026: वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 13 मार्च 2026 को सोने की कीमतों (Gold Rates) में हल्की बढ़त देखी गई. घरेलू बाजार में यह तेजी अंतरराष्ट्रीय रुझानों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति में आए बदलावों का परिणाम है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बनी हुई है, जिससे कीमतों को सहारा मिल रहा है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में सोने के ताजा दाम देखें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, March 12, 2026: सोने की कीमतों में फिर उछाल, 24 कैरेट गोल्ड ₹1.63 लाख के पार, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर के ताजा रेट

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

ताजा बाजार आंकड़ों के अनुसार, देश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने का भाव ₹1,63,800 के आसपास चल रहा है. वहीं, आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट (स्टैंडर्ड) सोने की कीमत ₹1,50,200 प्रति 10 ग्राम के करीब है.

आज के ताजा रेट की तालिका:

शहर 22 कैरेट (₹) 24 कैरेट (₹) दिल्ली 1,50,200 1,63,800 मुंबई 1,50,200 1,63,800 चेन्नई 1,50,200 1,63,800 कोलकाता 1,49,600 1,63,150 बेंगलुरु 1,50,200 1,63,800 लखनऊ/नोएडा 1,50,200 1,63,800

स्थानीय बाजारों में मामूली अंतर

कोलकाता जैसे पूर्वी बाजारों में अन्य महानगरों की तुलना में कीमतें थोड़ी कम दर्ज की गई हैं. परिवहन लागत, क्षेत्रीय मांग और स्थानीय डीलर मार्जिन के कारण अलग-अलग शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखा जा सकता है. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे उत्तर भारतीय शहरों में कीमतें लगभग एक समान बनी हुई हैं.

कीमतों में अस्थिरता का कारण

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. निवेशक वर्तमान में महंगाई के आंकड़ों, ब्याज दर के संकेतों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर पैनी नजर रखे हुए हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी गोल्ड फ्यूचर्स एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है.

खरीदारों के लिए सलाह

ऊंचे दाम होने के कारण ज्वेलरी हब में खुदरा मांग फिलहाल सतर्क बनी हुई है. खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय जौहरी से रियल-टाइम रेट जरूर चेक करें, क्योंकि अंतिम खुदरा कीमत में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और जौहरी का मुनाफा शामिल होने के बाद बदलाव हो सकता है.