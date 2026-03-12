Gold Rate Today, March 12, 2026: सोने की कीमतों में फिर उछाल, 24 कैरेट गोल्ड ₹1.63 लाख के पार, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर के ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, March 12, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार, 12 मार्च 2026 को सोने की कीमतों (Gold Rate) में मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई. वैश्विक आर्थिक संकेतों, मुद्रा के उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण निवेशकों का रुझान एक बार फिर सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के रूप में सोने की ओर बढ़ा है. घरेलू बाजार में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय रुझानों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति से प्रभावित हो रही हैं.

देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव लगभग स्थिर रहे, हालांकि कोलकाता जैसे पूर्वी बाजारों में मामूली अंतर देखा गया है। बाजार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोना ₹1,63,310 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, आभूषणों के लिए उपयोग होने वाला 22 कैरेट (स्टैंडर्ड) सोना ₹1,49,700 के करीब बना हुआ है. यह भी पढ़ें: Gold Price Today: वैश्विक तनाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में मामूली बढ़त; जानें आज दिल्ली-मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों का आज ताजा रेट

प्रमुख शहरों में सोने की दरें (प्रति 10 ग्राम) - 12 मार्च 2026

शहर 22 कैरेट (स्टैंडर्ड) 24 कैरेट (शुद्ध) दिल्ली ₹1,49,700 ₹1,63,310 मुंबई ₹1,49,700 ₹1,63,310 चेन्नई ₹1,49,700 ₹1,63,310 कोलकाता ₹1,49,100 ₹1,62,650 बेंगलुरु ₹1,49,700 ₹1,63,310 हैदराबाद ₹1,49,700 ₹1,63,310 अहमदाबाद ₹1,49,700 ₹1,63,310 जयपुर/लखनऊ ₹1,49,700 ₹1,63,310

ऊंचे दामों से खरीदार सतर्क

आभूषण बाजारों में खुदरा मांग फिलहाल मध्यम बनी हुई है. सोने की रिकॉर्ड कीमतों ने आम खरीदारों को थोड़ा सतर्क कर दिया है, जिससे घरेलू मांग में हल्की कमी देखी जा रही है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता के चलते संस्थागत निवेशकों की ओर से सोने की मांग लगातार जारी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने का वायदा कारोबार एक सीमित दायरे में बना हुआ है.

बाजार विशेषज्ञों की राय

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि लघु अवधि में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. व्यापारी वर्तमान में महंगाई के आंकड़ों, ब्याज दरों की उम्मीदों और वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक वैश्विक तनाव कम नहीं होता, तब तक पीली धातु को नीचे लाना मुश्किल होगा. खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय सर्राफा बाजार में रियल-टाइम रेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि मेकिंग चार्ज और स्थानीय करों के कारण अंतिम कीमत अलग-अलग ज्वेलर्स के पास भिन्न हो सकती है.