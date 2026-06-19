Gold Rate Today, June 19, 2026: वैश्विक दबाव के बीच लुढ़का सोना, चांदी में 6,000 रुपये की भारी गिरावट; जानें अपने शहर के ताजा भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

Gold Rate Today, June 19, 2026: अंतरराष्ट्रीय सराफा बाजारों (International Bullion Markets) में आई कमजोरी के असर से घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों (Gold And Silver Rates) पर आज (शुक्रवार) भारी दबाव देखा जा रहा है. मजबूत होते अमेरिकी डॉलर (US Dollar) और अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) के सख्त रुख के कारण सोने में लगातार तीसरे हफ्ते साप्ताहिक गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते (US-Iran Peace Deal) की खबरों के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1.53 लाख रुपये के स्तर से नीचे फिसल गया, जबकि चांदी की कीमतों में 6,000 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट आई है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, June 18, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज का ताजा भाव

वैश्विक बाजार के दबाव से टूटा सोना

वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों की टिप्पणी और आर्थिक संकेतकों के कारण पिछले कुछ सत्रों से सराफा बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल है. हालांकि, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ निवेशक अभी भी सोने को एक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं, लेकिन ब्याज दरों में लंबे समय तक कटौती न होने की आशंकाओं ने इसकी कीमतों की बढ़त पर ब्रेक लगा दिया है. बाजार जानकारों का मानना है कि अल्पकालिक स्तर पर यह उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी के चलते लंबी अवधि में सोने के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं.

घरेलू बाजार में 22K और 24K के ताजा भाव

ताजा बाजार रुझानों के अनुसार, देश के अधिकांश प्रमुख शहरों में आज 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,51,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 1,39,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना हुआ है. उच्च स्तर पर बनी कीमतों के बावजूद भारतीय बाजारों में शादियों और त्योहारों के चलते आभूषणों की मांग स्थिर देखी जा रही है.

देश के प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,39,000 1,51,600 मुंबई 1,39,000 1,51,600 चेन्नई 1,39,000 1,51,600 बेंगलुरु 1,39,000 1,51,600 हैदराबाद 1,39,000 1,51,600 अहमदाबाद 1,39,000 1,51,600 जयपुर 1,39,000 1,51,600 लखनऊ 1,39,000 1,51,600 भोपाल 1,39,000 1,51,600 श्रीनगर 1,39,000 1,51,600 जोधपुर 1,39,000 1,51,600 नोएडा / गाजियाबाद 1,39,000 1,51,600 गुरुग्राम 1,39,000 1,51,600 कोलकाता 1,38,400 1,51,000

खरीदार ध्यान दें

वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत अभी भी 1.5 लाख रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बनी हुई है. निवेशकों की नजरें अब आने वाले वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हैं. रिटेल खरीदारों और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय सर्राफा कारोबारियों या ज्वेलर्स से लाइव रेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि अंतिम कीमतों में स्थानीय मेकिंग चार्ज, जीएसटी (GST) और अन्य प्रीमियम के आधार पर बदलाव हो सकता है.