Gold Rate Today, June 13, 2026: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज क्या हैं सोने के दाम? चेक करें 22K और 24K की कीमतें

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, June 13, 2026: घरेलू सर्राफा बाजार (Domestic Bullion Market) में पिछले सत्र की भारी तेजी के बाद शनिवार को सोने की कीमतों (Gold Rates) में मामूली बदलाव दर्ज किया गया है. फाइनेंशियल पोर्टल 'गुडरिटर्न्स' के आंकड़ों के अनुसार, आज राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट (24K) शुद्ध सोने की औसत कीमत ₹1,48,590 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट (22K) सोने का औसत भाव ₹1,36,210 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. चालू सप्ताह के मध्य में आई भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को बाजार में तेज रिकवरी देखी गई थी, जिसके बाद सप्ताहांत (वीकेंड) पर कीमतें इस नए स्तर पर टिकी हुई हैं. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, June 12, 2026: सोने की कीमतों में भारी गिरावट, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित देश के प्रमुख शहरों में आज क्या हैं 22K और 24K के दाम? जानें ताजा अपडेट

महानगरों और प्रमुख शहरों में आज का भाव

स्थानीय करों, चुंगी (ऑक्ट्रॉय) और विभिन्न राज्यों के टैक्स ढांचे के कारण देश के अलग-अलग शहरों में रिटेल गोल्ड रेट में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है. भारत के प्रमुख शहरों में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹1,36,360 ₹1,45,830 मुंबई ₹1,36,210 ₹1,48,590 चेन्नई ₹1,38,010 ₹1,50,560 कोलकाता ₹1,36,210 ₹1,48,590 बेंगलुरु ₹1,36,210 ₹1,48,590 हैदराबाद ₹1,36,210 ₹1,48,590 अहमदाबाद ₹1,36,260 ₹1,48,640 जयपुर ₹1,36,360 ₹1,45,830 लखनऊ ₹1,36,360 ₹1,45,830 नोएडा / गुरुग्राम ₹1,36,360 ₹1,45,830

ध्यान दें: ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं। इनमें स्थानीय ज्वेलर्स द्वारा लगाए जाने वाले मेकिंग चार्ज (गढ़ाई शुल्क), जीएसटी (GST) या अन्य वित्तीय उपकर (Levies) शामिल नहीं हैं. अंतिम बिलिंग के समय ये शुल्क अलग से जोड़े जाते हैं.

18 कैरेट सोने का रेट

कम बजट वाले और हल्के आभूषणों के खरीदारों के लिए 18 कैरेट (18K) सोने की कीमतें भी स्थिर बनी हुई हैं. आज राष्ट्रीय स्तर पर 18 कैरेट सोने का भाव ₹11,145 प्रति ग्राम है, जिससे इसकी 10 ग्राम की कीमत ₹1,11,450 बैठती है.

साप्ताहिक संदर्भ और वैश्विक कारण

सर्राफा बाजार के विश्लेषकों के अनुसार, इस सप्ताह बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई के दबाव के कारण 10 और 11 जून को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी, जिससे 24 कैरेट सोना फिसलकर कई हफ्तों के निचले स्तर पर आ गया था. दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक उच्च स्तर पर रखने की आशंका से सोने जैसे बिना ब्याज वाले एसेट को नुकसान हुआ था.

हालांकि, कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट के कारण घरेलू स्तर पर सोने की भौतिक खरीदारी में अचानक तेजी आई और निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी (वैल्यू हंटिंग) शुरू कर दी. इसी मजबूत मांग के चलते शुक्रवार, 12 जून को बाजार ने एक बार फिर जोरदार वापसी की और कीमतें सुधरकर मौजूदा स्तर पर पहुंच गईं.