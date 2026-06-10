Gold Rate Today, June 10, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में स्थिर हुईं सोने की कीमतें; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित अपने शहर में 22K और 24K का ताजा भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, June 10, 2026: पिछले सप्ताह सर्राफा बाजार (Bullion market) में दर्ज की गई तीव्र विधिक गिरावट के बाद बुधवार, 10 जून को शुरुआती कारोबार के दौरान देश भर में सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. बाजार ट्रैकिंग डेटा और 'गुड रिटर्न्स' वेबसाइट के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस ठहराव के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट शुद्ध सोने का औसत मूल्य 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कंसोलिडेट (स्थिर) हो रहा है. इसी तरह, आभूषणों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले 22 कैरेट मानक सोने की खुदरा कीमत (Gold Rate) 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर टिकी हुई है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि पिछले सप्ताह आई भारी गिरावट के बाद यह स्थिरता निवेशकों को दोबारा बाजार की दिशा भांपने का एक अवसर दे रही है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, June 9, 2026: भारी गिरावट के बाद थमी सोने की कीमत, जानें दिल्ली, मुंबई और अपने शहर में 22K और 24K के आज के ताजा रेट्स

देश के प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव (10 जून, 2026)

भारतीय सर्राफा बाजार में स्थानीय करों और क्षेत्रीय मांग के कारण विभिन्न शहरों की खुदरा दरों में आंशिक भिन्नता देखी जा रही है, जो इस प्रकार है:

शहर 22 कैरेट गोल्ड (₹/10 ग्राम) 24 कैरेट गोल्ड (₹/10 ग्राम) मुंबई ₹1,39,990 ₹1,52,720 दिल्ली ₹1,40,140 ₹1,55,900 चेन्नई ₹1,41,990 ₹1,54,900 कोलकाता ₹1,39,990 ₹1,52,720 बेंगलुरु ₹1,39,990 ₹1,52,720 हैदराबाद ₹1,39,990 ₹1,52,720 पुणे ₹1,39,990 ₹1,52,720 अहमदाबाद ₹1,40,040 ₹1,55,800 जयपुर ₹1,40,140 ₹1,55,900 लखनऊ ₹1,40,140 ₹1,55,900 नोएडा / गुरुग्राम ₹1,40,140 ₹1,55,900 गाजियाबाद ₹1,40,140 ₹1,55,900 भोपाल ₹1,40,040 ₹1,55,800 जोधपुर / श्रीनगर ₹1,40,150 ₹1,55,910

पिछले हफ्ते की ऐतिहासिक मंदी; 3 दिनों में टूटे करीब ₹3,490

सोने की कीमतों में वर्तमान में देखी जा रही यह स्थिरता एक बहुत बड़े बहु-दिवसीय गिरावट के चक्र के बाद आई है, जिसने जून महीने के लिए बुलियन मार्केट की दिशा तय कर दी है. पिछले सप्ताह के अंतिम तीन दिनों के भीतर भारतीय बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमतों में करीब 3,490 रुपये प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई थी. इस मंदी ने सोने को उसके चालू महीने के उच्चतम स्तर से काफी नीचे धकेल दिया था.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी इस गिरावट का गहरा असर देखा गया, जहाँ अगस्त 2026 के वायदा अनुबंध (Futures Contract) के पिछले सप्ताह के अंतिम सत्र में सोना 1,55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इस वायदा बाजार में शुक्रवार के अकेले एकल कारोबारी सत्र के दौरान ही 2.5 प्रतिशत की भारी एकदिवसीय गिरावट दर्ज की गई थी.

वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक बदलाव और अमेरिकी डॉलर का दबाव

कमोडिटी एक्सपर्ट्स और बाजार विश्लेषकों के अनुसार, सोने की कीमतों पर बने इस विधिक दबाव के पीछे वैश्विक व्यापक आर्थिक (Global Macroeconomic) परिदृश्य में आए बड़े बदलाव जिम्मेदार हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका (US) से आए मजबूत नॉन-फार्म पेरोल डेटा और भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम (Geopolitical Risk Premiums) में आए उतार-चढ़ाव के संयुक्त प्रभाव ने अंतरराष्ट्रीय हाजिर बाजार को काफी प्रभावित किया है.

इसके परिणामस्वरूप, शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना (Spot Gold) गिरकर साल 2026 के अपने सबसे निचले स्तर यानी लगभग 4,330 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था. वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती के कारण भी बहुमूल्य धातुओं में बिकवाली का दबाव बढ़ा है.

निवेशकों के लिए तकनीकी सलाह; खुदरा शुल्कों का रखें ध्यान

घरेलू कमोडिटी एक्सचेंजों के दोबारा खुलने के साथ ही बाजार के विश्लेषक और वित्तीय सलाहकार निवेशकों को फिलहाल सतर्क रुख अपनाने की सलाह दे रहे हैं. सोने की शुरुआती चाल वैश्विक हाजिर बेंचमार्क और अमेरिकी डॉलर सूचकांक (US Dollar Index) में होने वाले बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनी हुई है.

तकनीकी संकेतकों (Technical Indicators) के अनुसार, घरेलू सोना वायदा को निचले स्तर पर 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास तत्काल मजबूत सपोर्ट (Immediate Support) प्राप्त है, जबकि ऊपर की ओर किसी भी अल्पकालिक तेजी को रोकने के लिए 1,63,000 रुपये के स्तर पर कड़ा डायनेमिक रेजिस्टेंस (Dynamic Resistance) देखा जा रहा है.

उपभोक्ताओं और खुदरा खरीदारों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ऊपर दी गई दरें केवल डिजिटल पोर्टल्स के बुनियादी आंकड़े हैं. इसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य 3 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) और खुदरा आभूषण शोरूमों द्वारा जोड़ा जाने वाला स्थानीय मेकिंग चार्ज (घड़ाई शुल्क) शामिल नहीं है, इसलिए वास्तविक गहने खरीदते समय फाइनल बिल की दरें स्थानीय स्तर पर अलग हो सकती हैं.