Gold Rate Today, January 6, 2026: सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 24 कैरेट गोल्ड 1.38 लाख के पार, जानें आपके शहर का ताजा भाव
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, January 6, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को सोने की कीमतों (Gold Rate) में तेजी का रुख देखा गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में बहुमूल्य धातुओं के दामों में मजबूती और वैश्विक अनिश्चितता के कारण घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,38,230 प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है. वहीं, आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,26,710 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया.

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर आकर्षित किया है, जिससे इसकी मांग और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, January 5, 2026: साल के पहले कारोबारी हफ्ते में उछला सोना, दिल्ली से मुंबई तक नई कीमतें लागू, जानें अपने शहर का भाव

प्रमुख शहरों में आज के सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

देश के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और मांग के आधार पर सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखा गया। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख शहरों के ताजा रेट्स दिए गए हैं:

आज सोने का भाव, 6 जनवरी, 2026:

शहर 22K सोना  (10g) 24K सोना (10g)
दिल्ली ₹1,24,650 ₹1,38,380
मुंबई ₹1,24,500 ₹1,38,230
चेन्नई  ₹1,25,00 ₹1,37,460
हैदराबाद ₹1,25,00 ₹1,35,820
बेंगलुरु ₹1,25,00 ₹1,35,820
अहमदाबाद ₹1,24,550 ₹1,38,210
कोलकाता ₹1,25,000 ₹1,38,230
श्रीनगर ₹1,25,260 ₹1,36,220
जोधपुर ₹1,24,650 ₹1,35,970
जयपुर ₹1,24,650 ₹1,35,970
भोपाल ₹1,24,550 ₹1,35,870
लखनऊ ₹1,24,650 ₹1,35,870
नोएडा ₹1,24,650 ₹1,35,870
गाजियाबाद ₹1,24,650 ₹1,35,870
गुरुग्राम ₹1,24,650 ₹1,35,870

अंतरराष्ट्रीय बाजार और वेनेजुएला संकट का असर

सोने की कीमतों में इस भारी उछाल का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई हलचल है. वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की खबरों ने वैश्विक बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है.

इस घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पॉट गोल्ड की कीमत 2.7% बढ़कर 4,444.52 डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई. विश्लेषकों का कहना है कि क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका के चलते निवेशकों ने जोखिम से बचने के लिए सोने (बुलियन) में बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी है.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, जब तक वैश्विक स्तर पर राजनीतिक तनाव कम नहीं होता, तब तक सोने की कीमतों में गिरावट की संभावना कम है. 2026 में सोने के भाव $5,000 प्रति औंस के स्तर को भी पार कर सकते हैं. खुदरा ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय ज्वैलर्स से हॉलमार्क और मेकिंग चार्जेस के साथ अंतिम कीमत की पुष्टि जरूर करें.