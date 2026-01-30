Gold Rate Today, January 30, 2026: सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल, ₹1.78 लाख के पार पहुंचा भाव; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के रेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, January 30, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को सोने की कीमतों में एक अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों में मची हलचल और घरेलू मांग के बीच, सोने के दाम अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं. आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹1.78 लाख प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है, जिसने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को हैरान कर दिया है.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में इस 'पैराबोलिक' उछाल की मुख्य वजह वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव, डॉलर की कमजोरी और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीदारी ने इसे एक सुरक्षित निवेश (Safe-haven asset) के रूप में मजबूती दी है. निवेशक अब कागजी मुद्रा के बजाय सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे इसकी कीमतों में निरंतर तेजी बनी हुई है.

प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)

देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय करों और चुंगी के कारण सोने के रेट्स में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. नीचे प्रमुख महानगरों और शहरों के ताजा भाव दिए गए हैं:

शहर 22 कैरेट (ज्वेलरी के लिए) 24 कैरेट (शुद्ध सोना) दिल्ली ₹ 1,64,110 ₹ 1,79,010 मुंबई ₹ 1,63,960 ₹ 1,78,860 चेन्नई ₹ 1,68,010 ₹ 1,83,290 कोलकाता ₹ 1,63,960 ₹ 1,78,860 लखनऊ ₹ 1,64,110 ₹ 1,79,010 अहमदाबाद ₹ 1,64,010 ₹ 1,78,910 नोएडा/गुरूग्राम ₹ 1,64,110 ₹ 1,79,010

ज्वेलरी बाजार पर असर

22 कैरेट सोना, जिसका उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, आज ₹1,63,950 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले एक हफ्ते के मुकाबले इसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कीमतें बहुत ऊंची हैं, लेकिन शादियों के सीजन और भविष्य में और तेजी आने के डर से बाजार में मांग अभी भी बनी हुई है।

निवेशकों के लिए विशेषज्ञों की सलाह

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह तेजी 'अनस्टॉपेबल' नजर आ रही है. हालांकि, इतनी बड़ी बढ़त के बाद छोटी अवधि में कीमतों में कुछ गिरावट (Correction) की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसके बावजूद, लंबे समय के लिए सोने का आउटलुक 'बुलिश' बना हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक कर्ज और मुद्रा अस्थिरता के कारण सोने की चमक आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है.