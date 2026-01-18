Gold Rate Today, January 18, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, 1.40 लाख के पार पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड; जानें दिल्ली, मुंबई और अपने शहर के ताजा भाव

सोना | प्रतीकात्मक छवि (Photo Credits: Pexels)

Gold Rate Today, January 18, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में रविवार, 18 जनवरी 2026 को सोने की कीमतों (Gold Rate) में स्थिरता देखी गई. शनिवार को आई मामूली रिकवरी के बाद आज कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. इस महीने सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रही हैं, जिसमें साल की शुरुआत से अब तक लगभग 6-7% की तेजी देखी गई है. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रा के उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक बाजार (Market) पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और अहमदाबाद में आज सोने का रेट चेक करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, January 17, 2026: ऐतिहासिक तेजी के बाद सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत आपके शहर में 22K और 24K का ताजा भाव

आज के ताजा भाव: 22K और 24K गोल्ड

आज देश में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत लगभग 14,378 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 13,378 रुपये प्रति ग्राम पर मिल रहा है.

प्रमुख शहरों में सोने की दरें (प्रति 10 ग्राम):

शहर 22K गोल्ड (INR) (per 10g) 24K गोल्ड (INR)(per 10g) दिल्ली INR 1,30,360 INR 1,42,310 मुंबई INR 1,31,800 INR 1,43,780 चेन्नई INR 1,28,890 INR 1,39,640 अहमदाबाद INR 1,31,800 INR 1,43,780 कोलकाता INR 1,31,800 INR 1,43,780 बेंगलुरु INR 1,31,800 INR 1,43,780 हैदराबाद INR 1,31,800 INR 1,43,780 जयपुर INR 1,30,460 INR 1,40,600 पुणे INR 1,31,800 INR 1,43,780 नोएडा INR 1,33,780 INR 1,43,780 गुरुग्राम INR 1,33,780 INR 1,43,780 गाजियाबाद INR 1,30,460 INR 1,42,310 लखनऊ INR 1,30,460 INR 1,42,310 भोपाल INR 1,30,360 INR 1,42,210 जोधपुर INR 1,30,460 INR 1,40,600 श्रीनगर INR 1,30,360 INR 1,42,310

बाजार का रुख और रिकॉर्ड स्तर

भारत में सोने की कीमतों ने इसी हफ्ते 14 जनवरी (मकर संक्रांति) को अपने जीवनकाल के उच्चतम स्तर (Lifetime High) को छुआ था. इसके बाद कीमतों में कुछ सुधार (Correction) देखा गया, लेकिन सप्ताहांत में बाजार ने फिर से बढ़त हासिल की। स्थानीय मांग और अलग-अलग राज्यों के करों (Taxes) के कारण विभिन्न शहरों की कीमतों में मामूली अंतर देखा जा सकता है. नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,780 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

वैश्विक स्तर पर, 'कोमेक्स' (Comex) गोल्ड वर्तमान में 4,600 डॉलर प्रति औंस के स्तर के आसपास बना हुआ है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यदि कीमतें 4,650 डॉलर के स्तर को पार करती हैं, तो यह जल्द ही 4,800 डॉलर तक पहुंच सकती हैं. घरेलू बाजार में कीमतों की इस स्थिरता को खरीदारी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.