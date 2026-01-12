Gold Rate Today, January 12, 2026: आसमान छू रहे सोने के दाम, 1.40 लाख रुपये के पार पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के ताजा रेट

सोना/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexel)

Gold Rate Today, January 12, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन, सोमवार 12 जनवरी 2026 को सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और निवेशकों की 'सेफ-हेवन' मांग के कारण घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव (Gold Rate) 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है. नए साल के शुरुआती दो हफ्तों में ही सोने की कीमतों में यह अब तक की सबसे बड़ी तेजी मानी जा रही है. दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अहमदाबाद में आज सोने की कीमत जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. देश के विभिन्न महानगरों में आज सोने के दाम निम्नलिखित स्तर पर दर्ज किए गए हैं. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, January 11, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, 1.40 लाख के करीब पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के रेट

प्रमुख शहरों में आज के सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22K सोने का रेट (INR) 24K सोने का रेट (INR) दिल्ली 1,28,890 1,40,600 मुंबई 1,28,740 1,40,450 चेन्नई 1,28,890 1,39,640 अहमदाबाद 1,28,790 1,40,500 कोलकाता 1,28,740 1,40,450 बेंगलुरु 1,28,740 1,40,450 जयपुर 1,28,890 1,40,600 लखनऊ 1,28,890 1,40,600 श्रीनगर 1,26,750 1,38,280

> नोट: ये कीमतें सांकेतिक हैं और इनमें 3% GST, टीसीएस और मेकिंग चार्जेस शामिल नहीं हैं. अंतिम मूल्य के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें.

कीमतों में उछाल के प्रमुख कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में इस अचानक आई तेजी के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारक जिम्मेदार हैं:

भू-राजनीतिक अस्थिरता: ईरान में जारी सामाजिक अस्थिरता और अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावनाओं ने वैश्विक निवेशकों को डरा दिया है, जिससे वे सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं.

ईरान में जारी सामाजिक अस्थिरता और अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावनाओं ने वैश्विक निवेशकों को डरा दिया है, जिससे वे सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं. रुपये की कमजोरी: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया पिछले एक साल में करीब 5% कमजोर हुआ है, जिससे आयातित सोना घरेलू खरीदारों के लिए महंगा हो गया है.

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया पिछले एक साल में करीब 5% कमजोर हुआ है, जिससे आयातित सोना घरेलू खरीदारों के लिए महंगा हो गया है. केंद्रीय बैंकों की खरीदारी: दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी संपत्ति में विविधता लाने के लिए डॉलर के बजाय सोने का भंडारण (Stockpiling) बढ़ा रहे हैं.

चांदी ने भी बनाया नया रिकॉर्ड

सोने की चमक के बीच चांदी ने भी निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. औद्योगिक मांग, विशेषकर AI इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पैनल क्षेत्र में बढ़ती खपत के कारण चांदी की कीमतें आज 2,52,380 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई हैं.

भविष्य का अनुमान: क्या और बढ़ेंगे दाम?

एलकेपी सिक्योरिटीज और शेयरखान जैसे बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि सोने की कीमतें 1,42,000 रुपये के तात्कालिक प्रतिरोध स्तर को पार करती हैं, तो यह दूसरी तिमाही के अंत तक 1,50,000 रुपये के स्तर को छू सकती हैं. हालांकि, विशेषज्ञों ने लंबी अवधि के निवेशकों को सलाह दी है कि वे कीमतों में 10-15% की गिरावट (Pullback) का इंतजार करें, जो निवेश का बेहतर अवसर हो सकता है.