Gold Rate Today, January 11, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, 1.40 लाख के करीब पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के रेट

Gold Rate Today, January 11, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, रविवार 11 जनवरी 2026 को सोने की कीमतों (Gold Price) में स्थिरता देखी जा रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों (International Market) में उतार-चढ़ाव के बाद अब कीमतें एक ठहराव की ओर हैं. वर्तमान में 24 कैरेट सोने का भाव 1,40,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है, जबकि आभूषणों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब दर्ज की गई है.
भारत के विभिन्न महानगरों और शहरों में सोने के दाम स्थानीय करों और मांग के आधार पर थोड़े भिन्न हो सकते हैं. नीचे दी गई तालिका में आज के सांकेतिक भाव दिए गए हैं. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, January 10, 2026: रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा सोना; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आज क्या हैं 22K और 24K के दाम?
प्रमुख शहरों में आज के सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
|शहर
|22K सोने का रेट (INR)
|24K सोने का रेट (INR)
|दिल्ली
|1,28,900
|1,40,610
|मुंबई
|1,28,750
|1,40,460
|चेन्नई
|1,29,000
|1,39,650
|कोलकाता
|1,28,750
|1,40,460
|बेंगलुरु
|1,28,750
|1,40,460
|हैदराबाद
|1,28,750
|1,40,460
|जयपुर
|1,28,900
|1,40,610
|अहमदाबाद
|1,28,800
|1,40,510
> नोट: ऊपर दी गई कीमतों में 3% GST, टीसीएस (TCS) और मेकिंग चार्जेस शामिल नहीं हैं. सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें.
क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर अनिश्चितता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत संकेतों के बीच निवेशक सोने को एक सुरक्षित निवेश (Safe-haven) मान रहे हैं. इसके अलावा, घरेलू स्तर पर शादियों के सीजन की मांग और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी कीमतों को सहारा दे रही है.
बाजार का भविष्य और विशेषज्ञों की राय
वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीदारी और भू-राजनीतिक तनाव कीमतों को ऊपर बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. विश्लेषकों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है या मुद्रास्फीति (Inflation) कम नहीं होती, तो सोने के भाव जल्द ही नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं.
अल्पकालिक निवेशकों के लिए बाजार में थोड़ी अस्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए सोना अभी भी एक मजबूत विकल्प बना हुआ है.