Gold Rate Today, February 21, 2026: आसमान पर पहुंचे सोने के दाम, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में 1.57 लाख के पार हुआ 24 कैरेट का भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों (Gold Rates) में तेजी का सिलसिला शनिवार, 21 फरवरी 2026 को भी जारी रहा. वैश्विक बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों और निवेशकों की ओर से 'सेफ-हेवन' (सुरक्षित निवेश) मांग बढ़ने के कारण सोने के दाम लगातार तीसरे सत्र में बढ़े हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के प्रमुख महानगरों में 24 कैरेट सोने की कीमतें ₹1,57,500 के स्तर के करीब बनी हुई हैं. स्थानीय करों, चुंगी और परिवहन लागत के कारण अलग-अलग शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाजार आज सबसे महंगे रहे. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, February 20, 2026: भारत में सोने की कीमतों में उछाल, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक महंगे हुए दाम; जानें 22K और 24K के ताजा भाव

महानगरों में आज के सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22K सोने का भाव (10 ग्राम) 24K सोने का भाव (10 ग्राम) दिल्ली ₹1,44,410 ₹1,57,530 मुंबई ₹1,44,260 ₹1,57,380 चेन्नई ₹1,44,190 ₹1,57,300 कोलकाता ₹1,44,260 ₹1,57,380 बेंगलुरु ₹1,44,260 ₹1,57,380 अहमदाबाद ₹1,44,310 ₹1,57,430 लखनऊ/नोएडा ₹1,44,410 ₹1,57,530

तेजी के मुख्य कारण और बाजार का रुख

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में मौजूदा उछाल के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारण हैं:

वैश्विक अस्थिरता: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक कीमती धातुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं. डॉलर में कमजोरी: अमेरिकी डॉलर में आई मामूली गिरावट ने सोने को वैश्विक निवेशकों के लिए सस्ता और अधिक आकर्षक बना दिया है. रिटेल मांग: कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी के बावजूद आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने की खुदरा मांग स्थिर बनी हुई है.

बाजार परिदृश्य: आगे क्या?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने का वायदा कारोबार मजबूती के साथ अपने सर्वकालिक उच्च स्तर (Record Highs) के करीब ट्रेड कर रहा है. उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि महंगाई के खिलाफ एक मजबूत हेज (Hedge) होने के कारण सोना फिलहाल निवेशकों की पहली पसंद बना रहेगा. हालांकि, महीने की शुरुआत में हुई भारी गिरावट के बाद अब बाजार में 'बार्गेन हंटिंग' (कम कीमत पर खरीदारी) ने भी कीमतों को सहारा दिया है.

नोट: ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं। इसमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. सटीक रेट के लिए अपने स्थानीय ज्वेलर्स या आधिकारिक गोल्ड डीलर से संपर्क करें.