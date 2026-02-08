Gold Rate Today, February 08, 2026: सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 24 कैरेट सोना ₹1.56 लाख के पार; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर का भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, February 08, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों (Gold Rate) में एक बार फिर बड़ी रिकवरी देखने को मिली है. भारी उतार-चढ़ाव के बाद, रविवार 8 फरवरी को घरेलू बाजार में सोने के दाम तेजी से बढ़े हैं. 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग ₹2,890 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव ₹1,56,600 के स्तर पर पहुंच गया है। सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ने और वैश्विक आर्थिक संकेतों में बदलाव के कारण बाजार में यह मजबूती देखी जा रही है. यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price Crash: सोने और चांदी में भारी गिरावट, कीमतों में उतार-चढ़ाव, जानें आज के ताजा भाव और बाजार का रुख

राष्ट्रीय औसत भाव (GST और मेकिंग चार्ज के बिना)

आज देश भर में अलग-अलग शुद्धता वाले सोने के औसत दाम इस प्रकार हैं:

24 कैरेट ( 99.9% शुद्धता): ₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम

₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट ( 91.6% शुद्धता): ₹1,43,550 प्रति 10 ग्राम

₹1,43,550 प्रति 10 ग्राम 18 कैरेट (75.0% शुद्धता): ₹1,17,450 प्रति 10 ग्राम

कल के बंद भाव के मुकाबले 24 कैरेट सोने में करीब 1.8% की बढ़त दर्ज की गई है, जो कीमती धातुओं में निवेशकों के लौटते भरोसे का संकेत है.

प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट (8 फरवरी 2026)

स्थानीय करों और बाजार की स्थितियों के कारण देश के विभिन्न शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है:

शहर 24K गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) 22K गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹1,56,750 ₹1,43,700 मुंबई ₹1,56,600 ₹1,43,550 चेन्नई ₹1,57,310 ₹1,44,200 कोलकाता ₹1,56,600 ₹1,43,550 अहमदाबाद ₹1,56,650 ₹1,43,600 बेंगलुरु ₹1,56,600 ₹1,43,550 लखनऊ/नोएडा ₹1,56,750 ₹1,43,700 जयपुर ₹1,56,750 ₹1,43,700

बाजार में तेजी के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी के अंत में सोना ₹1,78,000 के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंचने के बाद इसमें लगभग 10% की गिरावट आई थी. आज की तेजी इसी "करेक्शन फेज" के बाद आई एक तकनीकी रिकवरी है.

सेफ-हेवन डिमांड: वैश्विक शेयर बाजारों में अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने की ओर रुख कर रहे हैं.

वैश्विक शेयर बाजारों में अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने की ओर रुख कर रहे हैं. MCX अपडेट: मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल 2026 के सोने के वायदा सौदे भी ₹1.56 लाख के स्तर से ऊपर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

जानकारों का कहना है कि सोने में 'ओवरबॉट' (अत्यधिक खरीद) की स्थिति अब ठंडी हो गई है, जिससे कीमतों में टिकाऊ बढ़त की गुंजाइश बनी है। हालांकि, बाजार में अभी भी उतार-चढ़ाव रहने की संभावना है. आने वाले सप्ताह में निवेशकों को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की चाल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं पर नजर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इन्हीं कारकों से तय होगा कि सोना अपने पिछले रिकॉर्ड हाई को फिर से छू पाएगा या नहीं.