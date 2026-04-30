Gold Rate Today, April 30, 2026: शादी-ब्याह के सीजन में सोने की कीमतों में उछाल, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में ₹1.50 लाख के पार पहुंचा 24K गोल्ड

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल: भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market) में गुरुवार को सोने की कीमतों (Gold Rates) में मजबूती दर्ज की गई. शादी-ब्याह के मौजूदा सीजन (Wedding Season) और मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते घरेलू बाजार में सोने के भाव रिकॉर्ड स्तर के करीब बने हुए हैं. वैश्विक स्तर पर डॉलर में आई मामूली नरमी और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ती मांग ने कीमतों को सहारा दिया है. आज देश के अधिकांश प्रमुख महानगरों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की कीमत ₹1,50,000 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है. चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और भारत के अन्य शहरों में आज सोने के ताज़ा दाम देखें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, April 29, 2026: सोने की कीमतों में उछाल, 1.50 लाख के करीब पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर का ताजा भाव

प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)

देश के विभिन्न हिस्सों में आज सोने के दाम कुछ इस प्रकार हैं:

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली ₹1,37,600 ₹1,50,000 मुंबई ₹1,37,600 ₹1,50,000 चेन्नई ₹1,37,600 ₹1,50,000 कोलकाता ₹1,37,000 ₹1,49,400 बेंगलुरु ₹1,37,600 ₹1,50,000 हैदराबाद ₹1,37,600 ₹1,50,000 जयपुर/लखनऊ ₹1,37,600 ₹1,50,000

शादियों के सीजन ने बढ़ाई चमक

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, देश भर में चल रहे शादी-ब्याह के सीजन के कारण ज्वेलरी की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है. हालांकि कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन खरीदारों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है. शहरी केंद्रों में रिटेल खरीदारी लगातार बनी हुई है, जो कीमतों को नीचे गिरने से रोक रही है.

वैश्विक कारकों का असर

सोने की कीमतों में इस उछाल के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं. साथ ही, अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना सस्ता हुआ है, जिसका असर भारतीय बाजारों में कीमतों की मजबूती के रूप में दिखाई दे रहा है.

निवेशकों और खरीदारों के लिए सलाह

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतें इसी दायरे में बनी रह सकती हैं. हालांकि, वैश्विक आर्थिक आंकड़ों और मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव के कारण कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव आ सकता है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले वास्तविक समय (Real-time) की दरें जरूर देख लें, क्योंकि अंतिम मूल्य में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और ज्वेलर का मार्जिन जुड़ने के बाद कीमतों में बदलाव हो सकता है.