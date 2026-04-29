Gold Rate Today, April 29, 2026: सोने की कीमतों में उछाल, 1.50 लाख के करीब पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर का ताजा भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

Gold Rate Today, April 29, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market) में आज यानी बुधवार को सोने की कीमतों (Gold Rates) में मजबूती का रुख बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में स्थिर संकेतों और घरेलू बाजार में बढ़ती मांग के चलते सोने के भाव में हल्की बढ़त देखी गई है. वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की स्थिति (Geopolitical Tensions and the Status of the Dollar) ने पीली धातु को सहारा दिया है. वहीं, भारत में शादियों के सीजन (Wedding Season) की वजह से आभूषणों की खरीदारी में तेजी आई है, जिससे स्थानीय स्तर पर कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और भारत के अन्य शहरों में आज सोने के ताजा दाम देखें. यह भी पढ़ें: Gold Price Today, April 28, 2026: वैश्विक संकट के बीच सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों में आज के 22K-24K के ताजा रेट

प्रमुख शहरों में आज का भाव (प्रति 10 ग्राम)

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोना इस समय एक सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहा है. ताजा दरों के मुताबिक, देश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना 1,50,000 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,600 रुपये के करीब बनी हुई है.

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,37,600 1,50,000 मुंबई 1,37,600 1,50,000 चेन्नई 1,37,600 1,50,000 कोलकाता 1,37,000 1,49,400 बेंगलुरु 1,37,600 1,50,000 अहमदाबाद 1,37,600 1,50,000 नोएडा/गुरुग्राम 1,37,600 1,50,000

कीमतों में तेजी के मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने की मांग बढ़ी है। वैश्विक अनिश्चितता के दौर में निवेशक सोने को तरजीह दे रहे हैं. इसके अलावा, शादी-ब्याह के सीजन के चलते ज्वैलरी शोरूमों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ी है, जिससे खुदरा बाजार में स्थिरता और बढ़त दोनों देखी जा रही है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी कीमतें लचीली बनी रहेंगी, हालांकि अंतरराष्ट्रीय बदलावों का असर कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव के रूप में दिख सकता है.

खरीददारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

सोने की खरीदारी करने से पहले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर के 'रियल-टाइम' भाव जरूर चेक कर लें. उपरोक्त कीमतें बेस रेट हैं और अंतिम बिल में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और ज्वैलर का मुनाफा जुड़ने के बाद कुल कीमत अलग-अलग हो सकती है. विश्वसनीय हॉलमार्क वाली ज्वैलरी खरीदना हमेशा बेहतर होता है.