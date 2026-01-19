Gold Rate Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 24K गोल्ड ₹1.45 लाख के पार; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों के आज के ताज़ा भाव

Gold Rate Today, January 19, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार, 19 जनवरी को सोने की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज की गई है. वैश्विक बाजारों में बढ़ते तनाव और अमेरिकी आर्थिक नीतियों में बदलाव के संकेतों के बीच घरेलू बाजार में सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रहे हैं. गुडरिटर्न्स (GoodReturns) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत उछलकर लगभग ₹1,45,690 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,33,550 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)

आज देश के विभिन्न महानगरों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है. दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में भाव मुंबई के मुकाबले थोड़े अधिक बने हुए हैं.

शहर 22K सोने का भाव (₹) 24K सोने का भाव (₹) दिल्ली ₹1,33,376 ₹1,45,496 मुंबई ₹1,31,940 ₹1,43,920 चेन्नई ₹1,33,550 ₹1,45,690 कोलकाता ₹1,31,920 ₹1,43,900 बेंगलुरु ₹1,31,910 ₹1,43,890 अहमदाबाद ₹1,31,840 ₹1,43,820 जयपुर/लखनऊ ₹1,31,600 ₹1,43,550

अंतरराष्ट्रीय बाजार और भू-राजनीतिक असर

वैश्विक स्तर पर स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) की कीमतों में आई तेजी का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $4,660 प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख किया है.

चांदी की कीमतों में भी भारी हलचल

सोने के साथ-साथ चांदी ने भी आज इतिहास रच दिया है. सोमवार को चांदी की कीमतें ₹3,00,000 प्रति किलोग्राम के पार निकल गई हैं. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, डॉलर इंडेक्स में गिरावट और ट्रेजरी यील्ड में कमी ने कीमती धातुओं की मांग को और मजबूती दी है.

ग्राहकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें

भारत में सोने की अंतिम कीमत में 3% जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और स्थानीय कर शामिल होते हैं, जिससे शोरूम की कीमतें आधिकारिक बाजार दर से भिन्न हो सकती हैं. मौजूदा शादियों के सीजन के कारण भी घरेलू मांग में तेजी बनी हुई है, जो कीमतों को सहारा दे रही है.