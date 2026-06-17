Ghaziabad Shocker: गाजियाबाद में सगाई टूटने से नाराज सिरफिरे ने पूर्व मंगेतर और उसकी बहन को घर में घुसकर मारी गोली; 3 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद, 17 जून: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र में सगाई टूटने से नाराज एक युवक द्वारा अपनी पूर्व मंगेतर और उसकी छोटी बहन को घर में घुसकर गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात मंगलवार शाम करीब 4:20 बजे खोड़ा कॉलोनी के लोधी चौक स्थित पीड़ित परिवार के घर पर हुई. दोनों बहनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. गाजियाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के महज तीन घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को हथियार के साथ धर दबोचा है. यह भी पढ़ें: Meerut Viral Video: मेरठ में खौफनाक वारदात; शादी के रास्ते में रोड़ा बना तो HDFC बैंक मैनेजर ने प्रेमिका के 7 साल के बेटे को गंगनहर में फेंका, CCTV से खुला राज
घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, खोड़ा के लोधी चौक इलाके में रहने वाली 20 वर्षीय खुशी और उसकी 18 वर्षीय छोटी बहन निधि अपने घर पर थीं. इसी दौरान आरोपी जॉनी अचानक उनके घर में घुस आया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों बहनों ने जब आरोपी के हाथ में हथियार देखा, तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए कमरे के अंदर बंद करने का प्रयास किया.
आरोपी जॉनी ने खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे के भीतर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं. इस हमले में खुशी के पेट में तीन गोलियां लगी हैं, जबकि बीच-बचाव करने आई उसकी छोटी बहन निधि के जबड़े और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गया. गोलियों की आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों और पुलिसकर्मियों ने दोनों लहूलुहान बहनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रेफर कर दिया गया.
तीन महीने पहले टूट गई थी सगाई
पुलिस उपाधीक्षक (DCP ट्रांस-हिंडन) धवल जायसवाल ने घटना की पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए बताया कि करीब डेढ़ साल पहले आरोपी जॉनी की सगाई खुशी (20) से हुई थी. हालांकि, लगभग तीन महीने पहले दोनों परिवारों के बीच किसी विवाद के चलते यह सगाई तोड़ दी गई थी.
सगाई टूटने के बाद से जॉनी लगातार खुशी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था और उस पर मिलने का दबाव बना रहा था, लेकिन खुशी ने उससे बात करने या मिलने से साफ इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर जॉनी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.
तीन घंटे में आरोपी गिरफ्तार; वीडियो संदेश की जांच जारी
वारदात की सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई. आरोपी को पकड़ने के लिए तुरंत पांच अलग-अलग टीमों का गठन किया गया और संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई. घटना के ठीक तीन घंटे बाद पुलिस टीम ने सिहानी गेट इलाके से आरोपी जॉनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है.
गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हाथ एक वीडियो भी लगा है, जिसे आरोपी ने कथित तौर पर फायरिंग के बाद रिकॉर्ड किया था. 1 मिनट 31 सेकंड के इस वीडियो में आरोपी जॉनी दावा कर रहा है कि लड़की के परिवार ने शादी के नाम पर उससे ₹2 लाख लिए थे, और जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने सगाई तोड़ दी. वीडियो में उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात भी कही थी। पुलिस प्रशासन इस वीडियो की सत्यता और दावों की गहनता से जांच कर रहा है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है.